Manuel Carrasco arranca la gira 'Corazón y Flecha': "Las ganas de seguir creciendo es lo que hace que camines más lejos"

Este martes a medio día Manuel Carrasco ha dado el pistoletazo de salida al que será su nuevo tour, Corazon y Flecha.

30 fechas programadas para 30 noches inolvidables en una de las giras más ambiciosas de un artista español. Lo hace acompañado de 900 personas trabajando en equipo en unos shows que compensarán su huella de carbono con una nueva plantación de árboles en Andalucía. Por si fuera poco, los fans que acudan a los conciertos podrán llevarse a casa a Manuel Carrasco gracias a una experiencia de realidad aumentada pensada por y para ellos.

El artista reunió a la prensa en el Fitz Club de Madrid para celebrar este regreso a los escenarios y de paso presentar el doble CD y DVD Hay que vivir el momento - Directo Estadio La Cartuja Sevilla que recoge lo sucedido hace un año en ese preciso lugar, donde batió el récord de asistencia y se convirtió en el solista español más convocante de España.

Vendió 74.345 tickets, una cifra abrumadora que ni siquiera ha superado Coldplay, aunque lo suyo fueron cuatro noches en Barcelona. El propio Carrasco estuvo presente en el directo de Chris Martin y ahí fue cuando se dio cuenta de que vivirlo como público lo convierte en algo inolvidable.

"Cuando estaba yendo para el campo pensaba... '¿Esto es lo que se forma cuando hacemos nosotros un estadio?'. Yo estaba de los nervios, yo era Chris Martin, me entraba un nervio por el cuerpo... Es una cosa curiosa, porque uno normalmente está en el camerino y no ve a la gente entrar. Entonces el otro dia cuando lo vi... Dije 'wow esto va a pasar dentro de muy poco'", contó sobre su experiencia.

Dos décadas han pasado desde que Manuel Carrasco hizo su primera aparición en televisión, seguidas de ocho discos de estudio y varios hitos históricos, pero la presión sigue ahí a pesar de que la sabiduría que le ha dado su trayectoria.

"Siempre hay presión, cuando empezaba también porque te la autoimpones. Las ganas de seguir creciendo es lo que hace que camines mucho más lejos. Lo principal es quedarte contento con lo que haces, independientemente del resultado. Intento darle lo mejor al público siempre y llegar al límite de mis posibilidades", dijo.

Hace unos días, Alejandro Sanz, compañero de profesión y emblema de la música en español, reconocía no estar pasando por un buen momento. Carrasco le ha mandado todo su cariño y ha empatizado con su situación de vulnerabilidad, algo que ha vivido de cerca en otros momentos de su vida.

"Si quieres darle lo mejor a la gente tienes que estar bien y se sufre mucho cuando eso no está bien por dentro. Yo ahora me encuentro en un buen momento y estoy muy ilusionado con las cosas. La ilusión te da vida y te ilumina. Intento estar centrado y equilibrado para hacer mi parte de la mejor manera y contagiarme de todo lo bonito que tiene esto que es mucho", reflexionó antes de reconocer que la responsabilidad va más allá de uno mismo. "Hay muchas cosas que tienen que ver contigo y con el público y que tú no puedes dejar de hacer, pero si lo ves de una manera positiva y bonita no tiene que ser una carga. Intento equilibrar todo eso, la responsabilidad y el disfrute", añadió.

Carrasco vuelve a la carretera dispuesto a volver a hacer historia.