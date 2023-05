Marco Mengoni sobre su bandera en Eurovisión: "Eso que algunos llaman minorías son las voces de nuestra sociedad"

Marco Mengoni salió el pasado 13 de mayo al escenario de Liverpool donde se ha celebrado Eurovisión ondeando la bandera tricolor italiana acompañada de otra multicolor, representando al colectivo LGTBIQ+.

El cantante lanza este 26 de mayo su álbum Prisma, una tercera parte que cierra el círculo del proyecto Materia, y ha aprovechado la ocasión para hablar con los medios italianos sobre el grito reivindicativo que supuso la aparición de la bandera del orgullo en Eurovisión.

El gesto arrojaba fuerza y un mensaje de visibilidad claro en un contexto en el que tanto los participantes como gran parte del público luce de lo más original y extravagante. A esto se suma la situación de su país, gobernado por la ultraderecha italiana desde el pasado septiembre.

"No quiero que Italia retroceda. Lo que he tratado de hacer durante 13 años en el escenario y con mis discos es enviar mensajes, especialmente cuando surge el miedo dentro de la sociedad", cuenta el artista en su entrevista con Vanity Fair Italia. A lo que añade: "La bandera que quería traer a Liverpool, en un gran escenario internacional, no es solo la del arcoíris sino la de la inclusión, que representa a todos aquellos que algunos llaman minorías pero que son las voces de nuestra sociedad", ha explicado.

El candidato -dos veces- a Eurovisión ha reconocido la gran exposición del palco de Liverpool para lanzar su mensaje en un encuentro internacional con países más adelantados en materia de derechos del colectivo. "Europa nos lleva ahora la delantera, y para defender nuestros derechos tenemos que gritar, si es necesario. No hay que tener miedo de decir ciertas cosas".

"Me gustaría entender de dónde viene todo lo que está pasando en Italia, porque me parece anacrónico en 2023. Eurovisión era un escenario muy importante para llegar a muchas personas y dejar en claro que somos parte integral de esta sociedad", ha aclarado también en su conversación con el periódico La Reppublica. "Todos somos minorías. El Gobierno debería entenderlo".

El músico encuentra esperanza en medio de la preocupación que le suscita la situación en su país: "Italia puede estar orgullosa, muchas personas piensan en la inclusión como algo hermoso y positivo; quería recordar a Europa que no somos menos y muchos italianos piensan diferente, se sienten mucho más abiertos mentalmente respecto al miedo a ciertos temas que se están abordando y cómo se están abordando en Italia".

Sobre el álbum 'Prisma', el disco que cierra la triología Materia

Se llama Prisma porque "es un objeto mágico", en palabras de su autor. En la portada del disco, aparece un primer plano de la cara del intérprete sobre un fondo azul. En su rostro se refleja un prisma que proyecta todos los colores. "El prisma filtra la luz blanca para devolver todos los colores que lo componen", puntualiza en Vanity Fair el cantante.

Diferentes colores, temas sociales y géneros de música. Todo eso está presente en su nuevo álbum, que incluye el tema con el que prácticamente se colocó en el podio de Eurovisión, Due Vite, y el sencillo veraniego en colaboración con Elodie Pazza Musica.

Después del lanzamiento de un disco que cierra un círculo, el de Materia, el artista girará, primero en Italia y luego en Europa.

