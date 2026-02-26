María Peláe se queda fuera del Festival de Viña del Mar y Antoñito Molina llega a la final

María Peláe actuando en el Festival Viña del Mar 2026 | EFE / Adriana Thomasa

Los seleccionados para la final del Festival Viña del Mar 2026 ya han sido anunciados oficialmente y podemos saber cómo han quedado los dos españoles que participaban.

En la categoría de Competencia Internacional, Antoñito Molina ha logrado clasificarse con su canción Me prometo junto a Vanilla Ninja (Estonia) y Son Del Valle (Chile).

Por su parte, en la categoría Competencia Folclórica, María Peláe se ha quedado finalmente fuera, frente a Campedrinos (Argentina), A Los 4 Vientos (Chile) y Majo Cornejo (México), que han obterido el pase a la final.

La gran final tendrá lugar este viernes 27 de febrero, donde solo uno de cada categoría se hará con la victoria, incluidos aquellos nominados en la categoría Artista Popular.

¿En qué consiste el festival?

El Festival Viña del Mar es un certamen destinado a elegir a los mejores artistas hispanohablantes y/o internacionales, al estilo de cómo lo hace Eurovisión.

Cada día desde el 22 de febrero, tres artistas han representado a cada país en el escenario viñamarino hasta que cada uno de los seis países asistentes a la gala haya completado dos veces su canción. Tras cada gala, un jurado profesional valora las actuaciones, al mismo tiempo que el público realiza su votación, sumando todo en una puntuación final del 1 al 7. El mejor promedio sumando las dos actuaciones se clasifica para las fases finales.