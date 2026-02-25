Antoñito Molina continúa como el favorito en el Festival Viña del Mar y María Peláe lucha por el primer puesto

Antoñito Molina durante su segunda noche en el Viña del Mar 2026 | Agencia EFE

El Festival de Viña del Mar 2026 celebró su primera gala este 22 de febrero y durará hasta el 27 de febrero con el objetivo de elegir a los mejores artistas hispanohablantes dentro de las categorías Competencia Internacional, Competencia Folclórica y Artista Popular.

En esta 65.ª edición, se encuentran los españoles Antoñito Molina y María Peláe, quienes compiten en las categorías Competición Internacional y Competición Folclórica, respectivamente.

El gaditano ha vuelto a interpretar su tema Me Prometo, con el cual ha vuelto a conquistar al jurado y asistentes del teatro Quinta Vergara de Chile. Con esta combinación de pop y flamenco tan particular y cuya escenografía homenajea a la cultura popular española, Antoñito Molino ha recibido la puntuación más alta de la jornada: un 6.6 sobre 7.

Esta puntuación, sumada al 6.1 sobre 7 que le otorgaron en su primera noche, lo sitúa en la primera posición por delante de los artistas de Chile (6.5) y México ( 5.5), con quienes compite en esta fase.

Por su parte, María Peláe se ha mantenido en la línea de la primera gala, bajando ligeramente su puntuación a 5.9, después del 6.1 que recibió en su debut.

Con una magistral actuación de Que vengan a por mí, María Peláe ha logrado la segunda mejor nota, en comparación con el 6.5 de Argentina y el 5.7 de Ecuador.

La malagueña ha logrado conquistar los corazones a ritmo de flamenco, con los característicos pellizcos y quejíos de la costumbre andaluza, pero, al igual que en la primera noche, aún se le resiste coronar la competición. ç

Aún está por ver si la española consigue hacerse con el primer premio de la clasificación, pero lo que sí que está casi asegurado es que Antonio Molina está arrasando y se clasifica como uno de los favoritos para ganar el certamen.

Clasificación actual de los españoles

- Competencia Internacional:

1. Antoñito Molina

2. Sondelvalle (Chile)

3. Trex (México)

- Competencia Folclórica :