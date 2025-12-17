Mariah Carey cantará en la inaguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

La reina de las Navidades está de vuelta y no solo porque ya haya inaugurado la época navideña con su All I Want for Christmas, sino porque actuará en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

La actuación tendrá lugar en el Milano San Siro Olympic Stadium el 6 de febrero, dando así oficialmente comienzo a los Juegos Olímpicos de Invierno.

La cantante, con cinco premios Grammy a sus espaldas, estará también acompañada por otros artistas, aunque por el momento no han sido anunciados.

La reacción de Mariah Carey

"Los Juegos Olímpicos representan unión, esperanza y superación. Es un honor para mí cantar en un escenario que celebra la fuerza del espíritu humano", compartió la cantante, la cual creará un show muy especial.

Esto mismo lo ha comunicado la organización del evento, quienes dijeron que su actuación contaría con arreglos orquestales y coros, para realzar aún más su repertorio y el carácter universal de su música.

Con sus canciones también se acompañarán momentos como la tradicional entrada de las delegaciones y el encendido del pebetero.

¿Una buena elección?

A pesar de que algunos fans y medios de comunicación italianos han celebrado el anuncio, la noticia no ha sido del agrado de todos.

Para algunos, la inauguración del evento en Italia debería ser realizada por un cantante italiano, al menos como cabeza del evento. Sin embargo, para muchos la presencia de Mariah Carey refuerza la proyección internacional de los Juegos Olímpicos de Invierno, tal y como lo hizo la actuación de Céline Dion en 2024.