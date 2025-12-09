De Lady Gaga y Mariah Carey a Edurne y Sebastian Yatra: las versiones que se han hecho de 'Santa Claus llegó a la ciudad'

Edurne es una apasionada de la Navidad. A la cantante le encantan estas fechas que coinciden con su cumpleaños —nació el 22 de diciembre— y siempre se ha confesado fan de los villancicos.

En noviembre de 2020 lanzó el tema Siempre es Navidad Junto a Ti y dos años más tarde Dime Navidad, ahora da un paso más allá con el lanzamiento del disco Navidad junto a ti, que incluye temas nuevos y versiones de grandes clásicos como Santa Claus llegó a la ciudad.

Edurne ha hecho suyo este clásico popularizado en 1934 que han interpretado desde Mariah Carey y Frank Sinatra a Luis Miguel y Lady Gaga, con una versión alternativa en 2024. Así, año a año, nuestros artistas nos han ido advirtiendo de la llegada de Santa Claus a la ciudad y nos han avisado de que ha venido de Laponia para vigilar que nos portamos bien, incluso cuando estamos durmiendo.

"Él todo lo apunta, él todo lo ve

Y sigue los pasos estés donde estés

Santa Claus llegó a la ciudad"

La primera versión del villancico Santa Claus is coming to town, la que popularizó el tema, fue del director de orquesta Harry Reser que grabó la canción junto al vocalista Tom Stacks y que logró que se hiciese popular gracias a su participación en el programa de radio de Eddie Cantor. Después llegaron otras muchas versiones hasta que 89 años después Edurne decidió convertirlo en uno de los villancicos de la Navidad 2025 con una versión en español y otra en inglés incluidas en su disco navideño.

Repasamos las versiones más conocidas y aprovechamos para ponerte en sobreaviso: "Santa Claus llegó a la ciudad | Te observa cuando duermes | Te mira al despertar | No intentes ocultarte | Pues siempre te verá"...

Harry Reser

Frank Sinatra

Frank Sinatra, Seal

Bruce Springsteen (2007)

Luis Miguel (2009)

Justin Bieber y Mariah Carey

Justin Bieber (2011)

Michael Bublé (2011)

Michael Buble & Ariana Grande (2014)

Fifth Harmony (2014)

Andrea Bocelli (2015)

Mariah Carey (2015)

Laura Pausini (2016)

Miley Cyrus (2018)

Sebastián Yatra (2020)

Lady Gaga (2024)

Edurne (2025)