Maroon 5 estrena la canción 'This Summer's Gonna Hurt'

Después del éxito que han tenido los singles de su quinto disco V, Maroon 5 opta por un tema inédito para este verano.

This summer's gonna hurt es el título de esta canción producida por Shellback que mezcla pop, rock y funky que tanto está de moda y que le da todos los números para convertirse en una de las canciones de este verano.

Este tema es el primer adelanto de la reedición de V, que incluirá más temas inéditos como los recientemente registrados he Smiles So Sad, These Days, Forgive Me, Heat of the Moment, Let It Go, Keep Keeping Me Waiting, She Smiles So Sad y These Days.