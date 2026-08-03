Marta Díaz aparece por sorpresa en el concierto de Juan Magán en el Arenal Sound | X

La influencer Marta Díaz protagonizó uno de los momentos más comentados del Arenal Sound 2026, o al menos uno de los más virales del festival.

La creadora de contenido apareció sobre el escenario durante el concierto de Juan Magán, en pleno show de electro latino. Su aparición fue de lo más aplaudida, sobre todo por lo que subió a la tarima: su gran cinturón como ganadora de La Velada del Año VI.

Y es que la infuencer se impuso en el duelo contra Tatiana Kaer en el evento deportivo organizado por Ibai Llanos este año en La Cartuja de Sevilla. Así, la joven levantó el cinturón ante miles de espectadores, mostrando con orgullo el logro deportivo.

El gesto fue recibido con entusiasmo por gran parte del público, que respondió con vítores y aplausos mientras Juan Magán continuaba con su actuación, llenando de nostalgia a toda una generación en el Arenal Sound.