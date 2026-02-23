Mau y Ricky, Camilo y Evaluna acompañan a Ricardo Montaner en concierto al cantar juntos 'Amén' | MOVISTAR ARENA BUENOS AIRES

Hay momentos en los que la magia de la música en directo crea momentos únicos, y esto ha ocurrido en el inicio de gira del artista Ricardo Montaner en Argentina.

El pionero en un clan de artistas está en plena gira de despedida: Ricardo Montaner Tour 2026: el último regreso. la voz romántica de la música latina se despide de los escenarios con un tour por toda América que celebra una carrera que ha dejado huella.

Y su concierto en el Movistar Arena de Buenos aires este 22 de febrero el artista ha estado muy bien acompañado sobre el escenario. Para sorpresa de los fans, el cantante ha reunido en la tarima a su gran familia de artistas.

Sus hijos Eva Luna, Mau y Ricky y su yerno Camilo cantaron junto a Ricardo Montaner su canción Amén, con la emotividad como protagonista y honrando así al veterano, que se mostró agradecido por este momento.

Una última gira por todo el continente

Ricardo Montaner Tour: El último regreso lleva al escenario éxitos como Tan enamorados por ciudades de Sudamérica, para más tarde viajar a Norteamérica y Centroamérica, con shows en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Miami y Nueva York.