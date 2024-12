Las mejores canciones de 2024

Las hemos bailado, las hemos cantado a voz en grito, las hemos llorado, nos han emocionado, nos han acompañado en el gimnasio, en el autobús o en el coche, las hemos compartido con los nuestros y las hemos convertido en lema de vida.

Son las canciones que han sonado este año y cada uno tenemos nuestras preferidas, pero seguro que alguno de estas 21 temas que hemos seleccionado como los mejores de 2024 están en esa playlist que resume este 2024 al ritmo de Real Gangsta Love, Espresso, Carita Triste, La vida cañón o Beautiful Things.

Las canciones que más han sonado

Si antes te hubiera conocido, Karol G

Lo confirmó Spotify hace unas semanas, pero era algo que todos intuíamos: Si antes te hubiera conocido ha sido medalla de oro en la lista de canciones más escuchadas en España en estos últimos 12 meses. La Bichota lanzó este merengue en el mes de junio y se convirtió en lo más bailado del verano…

Soltera, Shakira

Nadie le pudo hacer sombra a la colombiana, ni siquiera su compatriota Shakira que en 2023 batió todos los récords con su colaboración con Bizarrap y que en marzo lanzó nuevo disco Las mujeres ya no lloran. Ahora bien, la de Barranquilla no se conformó con este papel secundario y su Soltera, fuera del álbum, ocupa desde el mes de septiembre los primeros puestos de la lista de canciones más escuchadas.

Real Gangsta Love, Trueno

Del otro lado del Atlántico también llegó Real Gangsta Love, otra de las canciones que han capitaneado las tendencias musicales del año y que han confirmado a Trueno como una de las figuras más relevantes de la música urbana.

Así es la vida, Enrique Iglesias y María Becerra

Que la industria musical argentina pasa por un gran momento lo corrobora los éxitos de Trueno, pero también los de artistas femeninas como Emilia, Nathy Peluso o María Becerra, que llevó esta bachata a sonar en todo el mundo y que colocó a Enrique Iglesias de vuelta, después de siete años, a las mejores playlists de música latina.

La Reina, Lola Indigo

En lo que a las canciones made in Spain que más han sonado, merece destacar la ‘lucha’ de tres temas firmados por las voces femeninas que han concentrado la atención este año: Lola Índigo, la reina —nunca mejor dicho— de las pistas; Ana Mena, la diva del pop español; y Bad Gyal, la gran dama de la música urbana.

Perdió este culo, Bad Gyal

Carita triste, Ana Mena y Emilia

Las mejores canciones internacionales

Cruel Summer, Taylor Swift

2024, sin lugar a dudas, ha sido el año de The Eras Tour y una canción de 2019 ha resurgido gracias a esta gira y su interpretación en directo: Cruel Summer.

Espresso, Sabrina Carpenter

Pero aunque la de Pensilvania es la artista más escuchada en las plataformas de streaming, ha sido una canción de su telonera la que ha marcado el ritmo en el mundo: Espresso de Sabrina Carpenter. Además de romperlo en las listas, la canción ha recibido numerosos premios y reconocimientos de la crítica. Rolling Stone destacó de ella su ritmo irresistible y su letra inteligente.

Birds of a Feather, Billie Eilish

Precisamente, rendida a los pies de Billie Eilish está la crítica. Gracias a ella y a sus millones de seguidores, Birds of a Feather se ha convertido en el mayor éxito de la cantautora americana y en una de las candidatas al Grammy a Mejor canción.

Guess featuring billie eilish, Charlie xcx

No es esta la única nominación de la californiana en los premios más importantes de la música, pues precisamente su colaboración con Charlie xcx, Guess featuring billie eilish, también está nominada como Mejor actuación de dúo de pop. Además, este tema, considerado uno de los nuevos himnos del amor lésbico, se encuentra en casi todas las clasificaciones de mejores canciones de 2024.

Beautiful Things, Benson Boone

Y aunque lo cierto es que 2024 ha vuelto a ser un año en el que han mandado las mujeres, dos voces masculinas han reivindicado su espacio con dos canciones que han tomado las listas. Una salió a principios de año y ha sido el primer gran éxito de Benson Boone, y la otra se lanzó en octubre, a finales de año, y es el primer sencillo en solitario del cantante de Maneskin, Damiano David.

Born With a Broken Heart, Damiano David

Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars

No cerramos este capítulo sin incluir una de las colaboraciones que mejor han sonado en las voces de Lady Gaga y Bruno Mars, y la celebración del regreso de la mítica banda de rock Linkin Park en el sencillo principal de su álbum From Zero.

The emptiness machine, Linkin Park

Las canciones más sobresalientes de la música española

A lo largo de este 2024, las bandas consagradas del rock indie español han tenido que ceder parte de su protagonismo a nuevas formaciones, como Alcalá Norte, y a la veterana Shinova, que vive un momento de éxito masivo.

La vida cañón, Alcalá Norte

Con sus respectivos temas, La vida cañón, la canción insignia del sexteto de Ciudad Lineal, un manifiesto de la vida sencilla, y Berlín, la canción con la que venirse arriba en los directos del grupo vizcaíno, se han atrincherado en las playlists de lo mejor del rock alternativo de nuestro país.

Berlín, Shinova

Tengo un pensamiento, Amaia Romero

En el año que vamos a estrenar, en esas listas también tendrán un hueco las nuevas canciones del disco de Amaia Romero. El 31 de enero se publicará su tercer álbum de estudio, pero de momento, el último adelanto, Tengo un pensamiento, ha sido el fenómeno de estas navidades: una canción introspectiva interpretada por una voz de las voces más luminosas de España.

Zarcillos de plata, Judeline

También ha tenido mucha repercusión la canción Zarcillos de plata de la gaditana Judeline, la nueva referencia del flamenco-trap. "La hipnotizante balada de pop alternativo demuestra que la artista sabe brillar alejándose de la tendencia", escribió Patricia Guerrero en Rolling Stone sobre este tema que salió como adelanto de su primer disco, Bodhiria.

Un cielo azul, Sen Senra

Cerramos esta lista con la canción que ha coronado a Sen Senra como uno de los cantantes indie más prestigiosos de la industria musical española, al que abrió las puertas su colaboración con Aitana en Hermosa casualidad. Una canción emocionante e íntima que el gallego interpreta al piano para delirio de sus seguidores.