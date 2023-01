Melendi publica una divertida canción para anunciar que lanzará un disco para celebrar 20 años de carrera

Te interesa La encerrona de Melendi a su hija Lola: la invita al escenario y canta una canción compuesta por ella

Melendi celebra 20 años de carrera.

El artista asturiano irrumpió en la música en 2003 con un disco que fue todo un éxito. Sin noticias de Holanda llegó para ponerlo todo patas arriba, con canciones llenas de ritmo y letras en las que no disimuló las menciones a las drogas.

Dos décadas después, las canciones de Melendi ya no tienen nada que ver con aquellos primeros éxitos entre los que se incluyen El informe del forense, Vuelvo a traficar o Desde mi ventana, y son muchos los que echan de menos al primer Melendi.

Para estos seguidores —y para el resto también— es el disco que prepara el cantante con motivo de este aniversario y que ha promocionado en redes con un divertido vídeo. " Este año ……… Milindri come back !! Y back y back y y back y back a chili a chili ………", dice el comentario del asturiano, que ha compuesto una breve canción para su promoción.

20 años escuchando comentarios

el Milindri ya no mola,

vuelve a fumar porros, por favor,

haz canciones de las de antes

de esas que tanto nos molan

y déjate de una vez de tanto amor

Con est canción quiero anunciar

que hacemos 20 años en febrero

así que en este año

vais a escuchar Milindri 2.0.

"Pero porros no"

Melendi promete en su canción retomar la música de sus inicios, pero anuncia al final del vídeo que no habrá porros.

Hace tiempo que el cantante dejó de consumir drogas aunque sigue considerándose adicto. "No puedo probarlo, soy un enfermo crónico", le contó a Risto Mejide en una entrevista en 2014.

"Yo tuve una época en mi vida en la que las sustancias me despojaron de todo lo bueno que me inculcaron mis padres", aseguró el cantante, que empezó a consumir con 17 años y que, tras dejar de hacerlo, borró de su repertorio todas las canciones que hacen referencia al consumo. "He dejado de cantar todas las canciones que hablan de la droga desde un punto de vista... quitándole importancia, las he quitado todas del repertorio de hecho".

En esa entrevista reconoció que aún fumaba algún porro pero no consumía ya nada de lo demás —"cocaína, alcohol, la mezcla de todas las cosas, y fármacos". Ahora tampoco fuma, como le contó en 2019 a Pablo Motos en El Hormiguero.

"Con el hachís y la marihuana fue bastante sencillo porque me empezó a sentar mal directamente, y un día decidí que para pasarlo mal y para sufrir mejor dejarlo", explicó sobre cómo logró dejar esta adicción.