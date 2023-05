Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz hablan claro sobre su relación: "Fue un desastre"

Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz fueron novios mientras rodaban Un paso adelante, la serie emitida entre 2002-2005 y que ahora vuelve como UPA Next.

La pareja se enamoró durante el rodaje, pero el actor reconoce que en su caso fue diferente. Él ya sintió un pellizco en el corazón cuando fue a su primer casting.

"Yo llevaba años trabajando cuando llegué al proyecto. Para mí era muy importante entrar en la serie porque además me llevaba preparando a la vez que los castings para bailar porque yo no sabía, pero lo más importante es que la primera vez que entré en los castings la vi. Esto que pasa en las películas que te llega una flecha, te traspasa el corazón y te enamoras a primera vista. A mí eso me pasó. Durante todo el casting mi objetivo no era conseguir el papel de Rober, era que lo consiguiésemos juntos porque yo la quería enamorar", le ha contado a Pablo Motos este miércoles durante su visita a El Hormiguero.

Miguel Ángel Muñoz ha recordado que Mónica Cruz "se iba a casa por aquel entonces", pero él sabía que no iba a ser así. "Que no hombre, que no....", ha dicho la actriz queriendo quitarle hierro al asunto.

"A lo largo de los capítulos empezamos a llevarnos bien, a tener cierta química y nos enamoramos. Realmente yo llevaba unos cuantos meses, a Mónica le pasó y fue muy bonito. Es lo mejor que te puede pasar en la vida y a la vez es lo peor que te puede pasar", ha matizado el protagonista de Un paso adelante.

La cuestión es que cuando no estás bien, tienes que seguir haciendo que sois pareja en la serie. "Fue un desastre", ha reconocido el actor.

"Lo dejamos y seguimos siendo pareja en la serie. El duelo en que te separas y cada uno se va por un lado para coger aire, nosotros nos teníamos que ver todas las horas del día. Pero bueno, lo llevábamos bien", ha contado Mónica Cruz. "No, Pablo, lo llevaba ella bien. Yo lo llevaba fatal", ha añadido Miguel Ángel Muñoz al recordar que en ese momento no se hablaban, los personajes estaban superenamorados y "ella estaba ligando con otro de la serie".

El divertido plan de Beatriz Luego y Mónica Cruz

No fue exactamente así, ha contado Beatriz Luego, que también se ha unido a la entrevista.

"Hacíamos planes para molestarle, la verdad", ha contado la compositora. "Quedamos en que ella me iba a decir que el steadycam era muy sexi. Me lo decía en el café de la mañana".

La historia fue que les tocaba una escena de sexo llevándose fatal y con el steadycam grabando la escena.

"Desde entonces nunca más me he vuelto a enamorar de una compañera de trabajo", ha asegurado el actor. "Cuando tienes una experiencia vital tan traumática... Luego hemos podido revisar la relación, ser superamigos, nos queremos muchísimo y somos como familia".

El tatuaje de MAM

Ahora se llevan a las mil maravillas, pero está claro que hubo rencor. Miguel Ángel Muñoz también se llevó una gran decepción cuando Mónica añadió una -A a su tatuaje de MAM.

"Me hizo mucha ilusión porque nadie se había tatuado mis iniciales", reconoció en la entrevista. "Un bajó cuando le vi la A..."

"Lo hice en ese momento con todo mi cariñó y con todo mi amor y dejé un espacio porque la vida es muy larga...", contó Mónica Cruz, que respondió al reproche de su ex: "Lo importante es que me lo hice y estuve unos años, cosa que tú...".