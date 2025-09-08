Mikel Izal anuncia concierto en A Coruña versionando una canción de Xoel López

Mikel Izal anuncia concierto el sábado 7 de febrero de 2026 en A Coruña. | HOOK MANAGEMENT

Mikel Izal nos sorprendía a mediados de junio al anunciar el Fin de Gira El Miedo y el Paraíso con siete únicas paradas en España entre enero y febrero de 2026. El cantante se ha propuesto tomarse un periodo descanso, como contó en el Local de Ensayo Europa FM, aunque antes quiere despedirse a lo grande de su público.

Las fechas de los siete conciertos se dieron a conocer entonces y también la primera parada, Bilbao, aunque para conocer el resto de plazas en las que actuará en de Pamplona hemos tenido que esperar. Mikel Izal ha ido anunciado una a una antes de verano versionando un tema de un artista local. Así, después de Bilbao llegaron Pamplona, Madrid, Sevilla, Barcelona y las vacaciones de verano, en las que se volcó en su gira de festivales y puso en pause los anuncios.

La llegada de septiembre ha venido con la sexta y penúltima ciudad. Mikel Izal actuará en el Coliseum de A Coruña el sábado 7 de febrero de 2026. Será el cuarto show de la gira que pondrá su fin el 28 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

Una versión de Xoel López

Para este anuncio, Mikel Izal ha querido rendir homenaje al gallego Xoel López. El de Pamplona se ha atrevido con su conocida canción La Playa, que ha compartido en redes invitado a sus seguidores a que adivinasen la ciudad.

Cuándo salen las entradas para el concierto de Mikel Izal en A Coruña

Las entradas para el concierto de Mikel Izal en A Coruña, el cuarto del Fin de Gira, salen a la venta esta misma semana. ¡Apunta!

El miércoles 10 de septiembre podrás adquirirlas a partir de las 12:00 horasen la página del artista.

Las ciudades del Fin de Gira de Mikel Izal

Mikel Izal ya ha anunciado seis de las siete ciudades de su Fin de Gira. Apunta cuáles son mientras esperamos a descubrir dónde actuará el 31 de enero.

17 de enero - Pamplona

24 de enero - Bilbao

31 de enero

7 de febrero - A Coruña

20 de febrero - Barcelona

26 de febrero - Sevilla

28 de febrero - Madrid

¡Qué ganas de resolver el enigma y descubrir con qué versión nos sorprende!