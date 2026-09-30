Miley consigue alcanzar el número 1 en álbumes tras más de una década

Desde que Miley Cyrus lanzó BASS PERSUADES, su último disco, el pasado 18 de septiembre, las buenas noticias no han dejado de sucederse para la diva del pop, que ha aprovechado la publicación del décimo álbum de su carrera para cambiar su nombre artístico a simplemente Miley.

Un proyecto en el que, además de llevar a cabo esta renovación a nivel de personalidad, la artista ha querido aumentar su universo musical con canciones rock, baladas e, incluso, sumergiéndose en ritmos electrónicos.

Una apuesta que parece haber convencido al público, ya que BASS PERSUADES ha conseguido alcanzar la cima de la lista Billboard 200, que mide el éxito semanal de álbumes y EPs, un logro que la de Tenesse llevaba más de una década sin conseguir con ninguno de su trabajos.

Se trata del sexto álbum de Miley que lidera la lista Billboard 200, siendo el último desde la publicación de Bangerz en 2013, y el decimosexto proyecto en alcanzar el Top 10 de la lista.