Miley Cyrus se convierte en Marilyn Monroe en su último videoclip

Miley Cyrus no tiene límites y a su talento para versionar canciones míticas de la historia de la música, sin importar su género, también hay que sumar sus dotes camaleónicas, que ya forman parte de su identidad. Desde que se produjera su reinvención con Wrecking Ball, Miley Cyrus se ha convertido en un nuevo icono pop. Muchos la catalogan como la auténtica heredera de Madonna y razón no les falta.

De hecho, tanto Miley como Madonna, han demostrado su idolatría por otra figura del pop, aunque en esta ocasión sea del cine, cómo no, estamos hablando de Marilyn Monroe. No han sido pocas las veces que las dos artistas han dejado muy clara su profusa admiración por la actriz, emulando su look y su particular estética.

Miley Cyrus en 'Wrecking Ball' // Europa FM

El vídeo de Plastic Hearts

Pero Miley ha ido un paso más allá con Plastic Hearts y, en su último videoclip, se personifica como hiciera Marilyn en los 60. Se trata de una producción publicada por la cuenta MileyNation13, que ya cuenta con más de 200.000 visitas y 13.000 likes.

Durante el vídeo, Miley Cyrus aparece vestida como Marilyn Monroe en varios momentos de su carrera. El montaje está estructurado de tal manera que permite ver a la cantante, al mismo tiempo que se entremezclan imágenes de la estrella de Hollywood. El vídeo incluye un momento en el que se puede ver a la propia Miley en diferentes etapas de su trayectoria musical dentro de una máquina tragaperras. En solo tres imágenes podemos ver la evolución de la antigua chica Disney, hasta ser el icono que todos conocemos hoy en día.

Miley Cyrus como Marilyn Monroe en Vogue

Esta no es la primera vez que Miley Cyrus rinde homenaje a sus referentes, como Madonna, P!nk, Pink Floyd o Metallica. Tampoco es la primera vez que Miley se disfraza como Marilyn Monroe, algo que ya hizo para la edición alemana de la revista Vogue en 2014.