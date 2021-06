Miley Cyrus en 'Stand By You Pride Concert': "El odio es una pandemia mundial por sí solo" // Youtube.

Miley Cyrus ideó un espectáculo cargado de luces de color, invitados de lujo, versiones de canciones y sus mejores singles para celebrar el mes del orgullo. Su Stand by you pride concert no dejó indiferente a nadie.

El show comenzó con la versión de Believe, el popular tema de Cher, para el que la cantante contó en el escenario con las drag queens Jaidynn Diore Fierce y Kylie Sonique Love. A continuación, Miley Cyrus se mostró emocionada por volver a actuar después de un año y medio muy duro en el que la pandemia nos ha apartado de los conciertos. A pesar de que ha sido un año y medio muy duro, la cantante no se olvidó de que hay quien vive en circunstancias muy duras cada día.

"El odio, la injusticia y la desigualdad son una pandemia mundial por sí sola. Esta comunidad y los derechos de las personas que forman parte de ella están en riesgo. El encierro no tiene por qué ser físico. ¿Qué pasa cuando no puedes moverte libremente y expresarte como tú y yo debido a la violencia o al juicio? ". Miley Cyrus tiene una fundación sin fines de lucro llamada Happy Hippie que trabaja para "borrar el odio y reemplazarlo por la libertad".

Tras su alegato, el grupo de superestrellas country Little Big Town se unió a Miley en el escenario para una versión de True Colors de Cyndi Lauper.

Miley Cyrus con Little Big Town // Youtube.

Miley Cyrus introdujo su canción My heart beats por love asegurado: "Esta canción es del disco Can't be tamed, trataba sobre mi propia libertad. La escribí para un amigo mío que estaba luchando por salir del armario en 2010. Todavía hay mucho por hacer".

Después fue el turno de Brothers Osborne que tocaron mientras Miley Cyrus entonaba We belong. La canción fue muy aplaudida, pero el público se deshizo en aplausos cuando llegó el turno del medley de Madonna en el que la cantante interpretó los éxitos Music, Express Yourself y Like A Prayer.

Otras de las canciones que han formado parte de este espectacular show con motivo del mes del orgullo fueron Dacing queen de Abba, I'll stand by you de The Pretenders o Freedom de Lenny Kravitz. De su propio repertorio, Miley Cyrus incluyó The Climb, We can't stop o Party in the U.S.A. ante de cerrar su show afirmando "el amor siempre es la respuesta. El amor nunca está mal".