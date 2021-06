Miley Cyrus se corona como la reina del 'cover'

Nadie puede decir que Miley Cyrus pase desapercibida. La presencia de la cantante es arrolladora, como lo son sus canciones y actuaciones, tan potentes como viscerales. Si al poderío, que demuestra sobre los escenarios, le sumamos la gran habilidad que está manifestando para adaptar canciones que son leyenda de la historia de la música, entonces el camino de Miley Cyrus parece mucho más despejado para dejar su huella como estrella del pop.

Durante las últimas semanas, la cantante ha estrenado varios cover que están levantando una expectación tremenda, tal y como nos cuenta Marta durante el programa: "Miley ha versionado uno de los temas más conocidos de Cher, la canción Believe, y lo ha hecho acompañada de su banda y rodeada de drag queens". Pero es que antes de Believe, Miley ya nos había dejado de piedra con su cover de Nothing Else Matters, de Metallica, con un resultado asombroso. Crítica y público se ponen de pie para destacar la versatilidad de la cantante.

Desde luego, vale la pena escuchar su versión, acompañada por Elton John, el batería de los Red Hot Chili Peppers y Robert Trujillo, el bajista de la banda metal. El cover de Miley forma parte de la reedición del Black Album para conmemorar el 30 aniversario del disco.

El estilo de Miley Cyrus es una de sus señas de identidad, como también lo es para Madonna y Kyle Minogue, las grandes reinas del pop. No importa que pasen los años, Miley sigue vistiendo de manera provocativa y extravagante. Bodis hechos a base de dólares, literalmente, disfraces de oso o aquel con el que sorprendió a todos en Halloween. Tampoco podemos olvidarnos de uno de los últimos, cuando la joven cantante apareció vestida como una porrista en la Super Bowl LV.

Hoy, la estaremos esperando con las expectativas altas, para ver con qué nos sorprende en un show tan deseado como este, donde no faltarán los trajes imposibles, la fantasía y su música. Desde luego, el concierto Miley Cyrus Presents Stand by You, con motivo del Día del Orgullo 2021, no será uno cualquiera.

¿Dónde se puede ver el concierto de Miley Cyrus Presents Stand by You?

Miley Cyrus Presents Stand by You podrá verse en streaming en la plataforma Peacock este viernes 25 de junio, aunque el horario de transmisión todavía no se ha confirmado. Para ver el concierto mediante esta plataforma, y de manera gratuita, hay que registrarse en su página web con un correo electrónico. No obstante, para España no resulta tan sencillo, ya que Peacock solo está disponible en Estados Unidos.

Como ya hemos comentado, el show de Miley incluirá una versión de Believe, la canción mítica de Cher y, por lo que ya hemos visto en redes sociales, la artista no defraudará en lo más mínimo. Por si todo esto fuera poco, Miley Cyrus también ha adelantado que incluirá un repertorio de canciones de la mismísima Madonna.