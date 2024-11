Miley Cyrus cumple 32 años: cinco fotos de su evolución desde Hannah Montana hasta 'Flowers'

Te interesa Once años de la polémica actuación de Miley Cyrus: de su ruptura con Hannah Montana a convertirse en Leyenda Disney

No nos cabe duda de que Miley Cyrus ha sido la banda sonora de muchos de nosotros. Popularmente, es conocida por sus inicios con la serie Hannah Montana, que se estrenó en 2006. Desde entonces, la artista de Wrecking Ball ha evolucionado con el paso del tiempo, algo que se ha visto reflejado tanto en sus composiciones como en su imagen. Hoy, 23 de noviembre, Miley Cyrus cumple 32 años, y es por ello que vamos a hacer un repaso de su metamorfosis en lo estético.

Hannah Montana y sus inicios

Con tan solo 13 años, Miley Cyrus dio el salto a la fama con la famosa serie Disney. Una narrativa marcada por la dualidad de su identidad, con la que trataba de encontrar el equilibrio con la fama (con su peluca rubia) y su vida normal con su cabello castaño.

Miley Cyrus en 2006 | Getty

Su paso por la serie la llevó este año a coronarse como la persona más joven en recibirel premio Disney Legends.

Miley Cyrus da carpetazo a Hannah Montana con su 'look' más radical

Después de los discos Breakout y The Time Of Our Lives, llegó Can't Be Tame, con un sonido mucho más oscuro y un cambio radical en su estética. La estrella apostaría por unos looks más ajustados y coreografías más sensuales, con el que marcaría el inicio de una identidad mucho más rebelde con tan solo 17 años.

Miley Cyrus en el videoclip de 'Can't Be Tamed' | YouTube

No sería hasta el año 2011, cuando Miley Cyrus abandonaría la mítica serie que la llevó a la fama, desvinculándose así de esa imagen de chica Disney de sus inicios. Pero, ¿por qué dejó la serie? Su madurez en lo personal, hizo que la estrella diera un paso al frente y dejara este proyecto. "Lo hice cuando tenía 18 años porque me parecía ridículo. En cuanto tuve sexo, pensé: 'No puedo volver a ponerme la maldita peluca'. Se volvió extraño. Me sentí como si yo ya fuese mayor", expresó en una entrevista en Elle en el año 2019.

'Bangerz', la revolución de su estética

Pasarían tres años, y esa evolución fue aún más evidente. La artista de Party In The U.S.A. siguió rompiendo los moldes. En el año 2013, siguió sacando su lado más provocativo con Bangerz, un disco en el que veríamos a una Miley más disruptiva. Algo que llevaría en la estética de los videoclips de temas como We Can't Stop o Wrecking Ball.

Síntoma de este cambio serían sus actuaciones en directo. Aquel año, hizo twerk con Robin Thicke en los premios VMAs de ese año, una actuación que fue de lo más comentada. En aquella ocasión, al artista utilizó un sujetador y pantalones de látex.

Miley Cyrus y Robin Thicke en los premios MTV Video Music Awards de 2013 | Getty Images

Como evidencia de su transformación, volvió a repetir esta escena en el escenario de los premios EMAs donde fumó marihuana en el escenario.

Su lado más punk con 'Plastic Hearts'

Tras Younger Now, en 2017, y She Is Coming, en 2019, llegaría Plastic Hearts, con una imagen de la que aún tenemos una estética de lo más reciente. En aquel disco nos trajo temas como el homónimo del disco oPrisionerjunto a Dua Lipa. En aquel año, la artista de Wrecking Ball traería un nuevo look mucho más cercano al punk o incluso al rock en su vestimenta y un corte de pelo mullet con el que mantendría el rubio.

Miley Cyrus actuando en el Especial de Año Nuevo de Dick Clark con Ryan Seacrest en 2021 | Getty Images

Su éxito con 'Flowers'

Con su último disco Endless Summer Vacation apostó por un look con el que blanquea su cabello y luce con un efecto mojado. No obstante, el éxito de este tema no lo marcaría tanto la estética, sino Flowers, premio Brit por la canción internacional del año y dos Grammy en las categorías mejor actuación pop solista y grabación del año por este tema más escuchado de toda su carrera con más de dos mil millones de reproducciones en Spotify.