Miley Cyrus se mimetiza con pandora en el videoclip de 'Dream As One'

Miley Cyrus está de celebración: la artista está nominada a los Globos de Oro gracias a Dream As One, la canción original de la película Avatar: Fuego y ceniza.

Y qué mejor manera de celebrar este hito que con el esperado videoclip del tema. En él, la cantante se mimetiza con el mundo de Pandora, mientras se intercalan imágenes de la cantante con el universo Navi.

Para la estrella de la música este proyecto es de lo más especial, pues le transporta a épocas complicadas de su vida: "Habiendo sido personalmente afectada por el fuego y tras resurgir desde las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí".

El tema lo escribió Cyrus junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt. "Gracias, Jim, por la oportunidad de convertir esa experiencia en medicina musical", expresó la artista. "Los temas de la película —unidad, sanación y amor— resuenan profundamente en mi alma, y ser incluso una pequeña estrella en el universo que la familia de Avatar ha creado es verdaderamente un sueño hecho realidad", ensalzó.

La épica es uno de los ingredientes de Dream As One, y como tal también lo es del videoclip, que juega con los claroscuros y los elementos como el fuego, mientras muestra una faceta muy sensible de Miley Cyrus.