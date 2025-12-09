Miley Cyrus, Ariana Grande y Selena Gomez, nominadas a los Globos de Oro 2026
Los Globos de Oro celebran el cine y la televisión, y en su 83 edición una gran variedad de actores, artistas y producciones pueden optar al galardón.
Miley Cyrus pide que escuchen su canción en 'Avatar': "Necesito que os quedéis tres minutos y medio más"
Su experiencia en Wicked y su sueño de estar en Broadway: Ariana Grande saca su lado más sensible con Nicole Kidman
Ya conocemos las nominaciones a los Globos de Oro 2026.
La 83 edición se presenta de lo más emocionante. Y, además, tiene gran representación española: la cinta Sirât, de Oliver Laxe, está nominada a Mejor película internacional y Mejor Banda Sonora original.
Pero, además, artistas reclamadas han conseguido colarse entre las nominaciones. Miley Cyrus podría conseguir el galardón a Mejor canción original con su Dream As One, mientras que Ariana Grande opta a Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario por Wicked II.
La última en este prestigioso lugar es Selena Gomez, nominada a Mejor actriz de musical o comedia televisiva, gracias a su papel en Solo asesinatos en el edificio.
Por otro lado, Una batalla tras otra se alza con nueve nominaciones, seguida por Los pecadores y Valor sentimental, ambas con siete.
Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026
Cine
Mejor película - Drama:
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor Película - Musical o Comedia:
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague', de Richard Linklater
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor Película de animación:
- Arco
- Demon Slayer
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Logro cinematográfico y de taquilla:
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Las guerreras k-pop
- Misión: Imposible - Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte II
- Zootrópolis 2
Mejor película - En idioma no inglés
- Un accidente simple
- No Other Choice
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirāt
- La voz de Hind
Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Die My Love
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Julia Roberts - Caza de brujas
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Mejor Actuación de un actor en una película - Drama
- Joel Edgerton - Sueños de trenes
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia
- Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
- Kate Hudson por Song Sung Blue
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
- Emma Stone por Bugonia
Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-hun - No hay otra opción
- Jesse Plemons - Bugonia
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor Director
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Guion
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet
Mejor Banda sonora original
- Alexandre Desplat por Frankenstein
- Ludwig Göransson por Los pecadores
- Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
- Kangding Ray por Sirat
- Max Richter por Hamnet
- Hans Zimmer por F1: La película
Mejor Canción original
- Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza
- Golden de Las guerreras k-pop
- I Lied to You de Los pecadores
- No Place Like Home de Wicked: Parte II
- The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II
- Train Dreams de Sueños de trenes
Televisión:
Mejor serie de televisión - Drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor Serie de televisión - Musical o Comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor Miniserie de televisión, Serie antológica o Película hecha para televisión
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Separación
- Helen Mirren – Tierra de mafiosos
- Bella Ramsay – The Last of Us
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Separación
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Kristen Bell – Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Miércoles
- Jean Smart – Hacks
Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia
- Adam Brody – Nadie quiere esto
- Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell – Chad Powers
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White – The Bear
Mejor Actuación de una actriz en una miniserie, Serie antológica o Película hecha para televisión
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – El largo río de las almas
- Sarah Snook – Su peor pesadilla
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – La novia
Mejor Actuación de un actor en una miniserie, Serie antológica o una Película hecha para televisión
- Jacob Elordi – El camino estrecho
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en televisión
- Carrie Coon – The White Lotus
- Erin Doherty – Adolescencia
- Hannah Einbinder – Hacks
- Catherine O'Hara – The Studio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en televisión
- Owen Cooper - Adolescencia
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Separación
- Ashley Walters - Adolescencia
Mejor Actuación en comedia stand-up en televisión
- Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart – Acting My Age
- Kumail Nanjiani – Night Thoughts
- Ricky Gervais – Mortality
- Sarah Silverman – Postmortem
Mejor Podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First