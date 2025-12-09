Miley Cyrus, Ariana Grande y Selena Gomez, nominadas a los Globos de Oro 2026

LISTADO COMPLETO

Globos de Oro 2026
Globos de Oro 2026 | Photo by Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images

Madrid09/12/2025 12:16

Ya conocemos las nominaciones a los Globos de Oro 2026.

La 83 edición se presenta de lo más emocionante. Y, además, tiene gran representación española: la cinta Sirât, de Oliver Laxe, está nominada a Mejor película internacional y Mejor Banda Sonora original.

Pero, además, artistas reclamadas han conseguido colarse entre las nominaciones. Miley Cyrus podría conseguir el galardón a Mejor canción original con su Dream As One, mientras que Ariana Grande opta a Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario por Wicked II.

La última en este prestigioso lugar es Selena Gomez, nominada a Mejor actriz de musical o comedia televisiva, gracias a su papel en Solo asesinatos en el edificio.

Por otro lado, Una batalla tras otra se alza con nueve nominaciones, seguida por Los pecadores y Valor sentimental, ambas con siete.

Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026

Cine

Mejor película - Drama:

  • Frankenstein, de Guillermo del Toro
  • Hamnet, de Chloé Zhao
  • Un simple accidente, de Jafar Panahi
  • El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
  • Valor sentimental, de Joachim Trier
  • Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor Película - Musical o Comedia:

  • Blue Moon, de Richard Linklater
  • Bugonia, de Yorgos Lanthimos
  • Marty Supreme, de Josh Safdie
  • No hay otra opción, de Park Chan-wook
  • Nouvelle Vague', de Richard Linklater
  • Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor Película de animación:

  • Arco
  • Demon Slayer
  • Elio
  • Las guerreras k-pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Logro cinematográfico y de taquilla:

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Las guerreras k-pop
  • Misión: Imposible - Sentencia final
  • Los pecadores
  • Weapons
  • Wicked: Parte II
  • Zootrópolis 2

Mejor película - En idioma no inglés

  • Un accidente simple
  • No Other Choice
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Sirāt
  • La voz de Hind

Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Jennifer Lawrence - Die My Love
  • Renate Reinsve - Valor sentimental
  • Julia Roberts - Caza de brujas
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby

Mejor Actuación de un actor en una película - Drama

  • Joel Edgerton - Sueños de trenes
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson - The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan - Los pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia

  • Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
  • Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
  • Kate Hudson por Song Sung Blue
  • Chase Infiniti por Una batalla tras otra
  • Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone por Bugonia

Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • George Clooney - Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Lee Byung-hun - No hay otra opción
  • Jesse Plemons - Bugonia

Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película

  • Emily Blunt – The Smashing Machine
  • Elle Fanning – Valor sentimental
  • Ariana Grande – Wicked: Parte II
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Amy Madigan – Weapons
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Adam Sandler - Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor Director

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – Un accidente simple
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Guion

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Los pecadores
  • Jafar Panahi – Un accidente simple
  • Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
  • Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet

Mejor Banda sonora original

  • Alexandre Desplat por Frankenstein
  • Ludwig Göransson por Los pecadores
  • Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
  • Kangding Ray por Sirat
  • Max Richter por Hamnet
  • Hans Zimmer por F1: La película

Mejor Canción original

  • Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza
  • Golden de Las guerreras k-pop
  • I Lied to You de Los pecadores
  • No Place Like Home de Wicked: Parte II
  • The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II
  • Train Dreams de Sueños de trenes

Televisión:

Mejor serie de televisión - Drama

  • La diplomática
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor Serie de televisión - Musical o Comedia

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • The Studio

Mejor Miniserie de televisión, Serie antológica o Película hecha para televisión

  • Adolescencia
  • Su peor pesadilla
  • La bestia en mí
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • La novia

Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama

  • Kathy Bates – Matlock
  • Britt Lower – Separación
  • Helen Mirren – Tierra de mafiosos
  • Bella Ramsay – The Last of Us
  • Keri Russell – La diplomática
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Drama

  • Sterling K. Brown - Paradise
  • Diego Luna - Andor
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Mark Ruffalo - Task
  • Adam Scott - Separación
  • Noah Wyle - The Pitt

Mejor Actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o Comedia

  • Kristen Bell – Nadie quiere esto
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Jenna Ortega – Miércoles
  • Jean Smart – Hacks

Mejor Actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o Comedia

  • Adam Brody – Nadie quiere esto
  • Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
  • Glen Powell – Chad Powers
  • Seth Rogen – The Studio
  • Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White – The Bear

Mejor Actuación de una actriz en una miniserie, Serie antológica o Película hecha para televisión

  • Claire Danes – La bestia en mí
  • Rashida Jones – Black Mirror
  • Amanda Seyfried – El largo río de las almas
  • Sarah Snook – Su peor pesadilla
  • Michelle Williams – Dying for Sex
  • Robin Wright – La novia

Mejor Actuación de un actor en una miniserie, Serie antológica o una Película hecha para televisión

  • Jacob Elordi – El camino estrecho
  • Paul Giamatti – Black Mirror
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monstruo
  • Jude Law – Black Rabbit
  • Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en televisión

  • Carrie Coon – The White Lotus
  • Erin Doherty – Adolescencia
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Catherine O'Hara – The Studio
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en televisión

  • Owen Cooper - Adolescencia
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Walton Goggins - The White Lotus
  • Jason Isaacs - The White Lotus
  • Tramell Tillman - Separación
  • Ashley Walters - Adolescencia

Mejor Actuación en comedia stand-up en televisión

  • Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart – Acting My Age
  • Kumail Nanjiani – Night Thoughts
  • Ricky Gervais – Mortality
  • Sarah Silverman – Postmortem

Mejor Podcast

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • SmartLess
  • Up First