Miley Cyrus pide que escuchen su canción en 'Avatar': "Necesito que os quedéis tres minutos y medio más"

Algo que el cine de superhéroes ha logrado conseguir por encima de cualquier otro género es hacer que los espectadores permanezcan en sus butacas mientras aparecen los créditos.

Esta estrategia no solo busca crear expectativa en cuanto a las escenas postcreditos, sino que también hace que la audiencia preste atención a los nombres tras la creación de una obra audiovisual o incluso a los músicos que han formado parte de la banda sonora.

Esto mismo es lo que ha querido reivindicar Miley Cyrus durante una rueda de prensa deAvatar: Fuego y Ceniza, película para la que la ex chica Disney ha creado una canción.

El tema, de nombre Dream As One, ya está disponible en plataformas desde mediados de noviembre, pero su exposición en una película de este calibre es una buena forma de llegar a un mayor público.

Por este motivo, Miley Cyrus ha pedido a todas las personas que vayan a ver esta obra audiovisual el 19 de diciembre que permanezcan un poco más en sus butacas.

La emoción por encima de todo

A pesar de que la película ya de por sí dura 3 horas y 20 minutos, Miley Cyrus ha pedido a sus fans que se queden a escuchar su canción, la cual se encuentra en los créditos. "Necesito que os quedéis 3 minutos y medio más", reclamaba la cantante, aunque sabe que está "pidiendo demasiado".

"Quería mejorar la emoción, porque sé que esa es la prioridad para James (Cameron) por encima de todo", explicó la estadounidense sobre su intencionalidad al escribir el tema.

Según Miley, el director James Cameron buscaba poner el énfasis con su película en el factor emotivo, centrándose en cuestiones como "la familia, la unidad, elegir a la familia, la resistencia", aunque para ella el tema más importante son "los personajes femeninos fuertes".