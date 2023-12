De Miley Cyrus a Supersubmarina: villancicos clásicos cantados por artistas de hoy

Son la banda sonora de la Navidad: los villancicos, esas canciones de ritmos pegadizos que pelean con turrones, lotería, campanadas y gorros de Papá Noel por acaparar el protagonismo de las fiestas.

Desde el muy nuestro Belén, campanas de Belén hasta el Jingle Bells de tradición anglosajona, pasando por El burrito sabanero o Last Christmas, el amplio catálogo de canciones navideñas incluye composiciones centenarias,como Ande, ande, ande, que nació en el siglo XVII, y otras más actuales, como All I Want for Christmas Is You. Es verdad que el de Mariah Carey se lanzó en 1994 pero se ha terminado convirtiendo en uno de los himnos de la Navidad en todo el mundo.

Sin embargo, la cantante neoyorquina no es la única que se ha atrevido con villancicos y ha triunfado. En nuestro país, la versión de Raphael de El tamborilero es una institución de la Navidad y la voz del cantante jienense es una de las que más suenan en estas fiestas. Su alter ego en inglés sería el canadiense Michael Bublé, que convirtió su disco Christmas en un clásico de estas fechas.

Lo que está claro es que, si vamos a tener que escuchar estos días a todas horas canciones que hablen del niño Jesús, de lo difícil de su llegada al mundo, de amor, de nieve, de ternura, de la estrella de Oriente, de paz, de nostalgia, de familia, del pesebre… lo mejor es hacerlo de la mano o, mejor dicho, en la voz de reconocidos cantantes que son capaces de hacerlos brillar de una manera especial y más sofisticada.

Aquí rescatamos algunas de las mejores versiones de villancicos tradicionales interpretados por cantantes actuales que suenan mucho mejor que la actuación improvisada de tu familia en Nochebuena.

Playlist en inglés

Michael Bublé, Let It Snow!

Por el décimo aniversario de su disco Christmas, el croner canadiense lanzó una nueva y elegante versión de este clásico grabada con la BBC Big Band Orchestra en los estudios Abbey Road de Londres.

Elton John y Ed Sheeran, Merry Christmas

La adaptación del clásico que hicieron los dos músicos se acompaña de un especial videoclip en el que Elton John aparece disfrazado de elfo y Ed Sheeran, que se estrenaba en esto de las canciones navideñas, de Mamá Noel.

Taylor Swift, Last Christmas

Aunque la canción es relativamente reciente, este tema de Wham! —el dúo británico del que formó parte George Michael— es uno de los villancicos más versionados. Esta de Taylor Swift se incluía en el EP The Taylor Swift Holiday Collection que la cantante sacó en 2007.

Miley Cyrus, Last Christmas

En la voz rota y potente de Miley Cyrus resulta una de las versiones más sorprendentes. Aquí, interpretándola en vivo en el evento musical Holiday Plays Amazon Music de 2020.

Lady Gaga, White Christmas

Otro de los clásicos utilizados en anuncios, películas y espectáculos navideños sube un peldaño cuando se une al talento de Lady Gaga. Esta versión pertenece a su EP A Very Gaga Holiday grabado en vivo.

Sebastián Yatra, Santa Claus is comin' to town

Entre sonidos de cascabeles, en 2020, el colombiano Sebastián Yatra hizo su peculiar versión de este tema al que añadió algunas estrofas en castellano.

Playlist es español

Danna Paola y Morat, Dulce Navidad

La mexicana Danna Paola y los colombianos Morat grabaron en 2020 esta alegre versión para el disco Eterna Navidad, en la que varios artistas latinos cantaban a este época del año. Este fue el primer single y todo un éxito.

Manuel Carrasco, Llegó Navidad

El artista de Isla Cristina es otro de los cantantes del disco especial Eterna Navidad. Manuel Carrasco no se decantó por un villancico popular sino por versionar Happy Xmas (WAR IS OVER), compuesto por John Lennon y Yoko Ono.

Juanes, El burrito sabanero

Este villancico, incluido en la lista de las 100 mejores canciones de Navidad, vivió uno de los mejores momentos de popularidad en Latinoamérica con esta versión del colombiano Juanes.

Supersubmarina, Los campanilleros

El grupo de Baeza Supersubmarina versionó este clásico para los Conciertos de Radio 3 de 2012. Un clásico imprescindible en estas fechas.

La Oreja de Van Gogh, Noche de paz

A lo largo de sus 27 años de existencia, además de felicitar la Navidad a sus fans a través de nuevos villancicos, la banda guipuzcoana La Oreja de Van Gogh también versionó el clásico Noche de Paz en la voz de Leire y con el resto de componentes acompañando haciendo beatbox.

Pablo Alborán y Raphael, El Tamborilero

El cantante de Mi gran noche popularizó este villancico en España aunque, curiosamente, la canción tiene origen checo. Este dueto de Raphael con Pablo Alborán en el especial de RTVE, con el que celebró los 60 años de carrera, es una de sus últimas versiones.

Manu Tenorio y Roberto Leal, Alegría, alegría

En 2001, cuando era uno de los mediáticos concursantes de Operación Triunfo 1, Manu Tenorio la versionó por primera vez. En 2020, recuperó este tema para insuflar un poco de optimismo tras el difícil año vivido y, en una de sus actuaciones, contó con el acompañamiento a las palmas de Roberto Leal.

Luis Miguel, Jingle Bells

Este es el villancico más versionado de la historia y el mexicano Luis Miguel firma una de las más famosas adaptaciones, que se encuentra en su disco Navidades del año 2006, un trabajo solo de villancicos que siguen sonando cada año.