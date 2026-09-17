Las novedades musicales más destacadas: Miley Cyrus, Pablo López y Lola Índigo, Teddy Swims y más

Es viernes, y eso es sinónimo de novedades musicales. Y muchos artistas también eligen este mes de inicio de curso para lanzar nueva música.

Esta vez llega Miley Cyrus con un disco completo, Bass Persuades, del que destaca su segundo single en forma de 'semibalada' Let's Get Married. Y con las mismas ganas irrumpen Pablo López y Lola Índigo con su inesperada colaboración Casi siempre.

También ha y espacio para cantarle a las imperfecciones en la voz de Teddy Swims y Perfect Man, mientras que Shakira y Maluma vuelven a unirse para hacer bailar con Agua. ¡Y más!

Let's get married - Miley Cyrus

Como segundo single del recién estrenado álbum Bass Persuades, Let's Get Married. nos presenta el dance más melódico que nos transporta a los años 90. Una balada que narra la historia de amor de Miley Cyrus con Maxx Morando. La canción se aleja mucho al primer adelanto del álbum, pero muestra esa faceta sincera de la artista.

La 'semibalada' es perfecta para ser disfrutada dejándose llevar por el romanticismo con suaves movimientos de un lado a otro, y el sonido parece un camino hasta ahora poco explorado para la artista.

Casi siempre - Pablo López y Lola Índigo

Esta inesperada colaboración solo le ha dado hasta ahora alegrías a ambos artistas. Y es que esa capacidad de adaptación recíproca ha dado como resultado una canción de lo más profunda sobre el miedo y las inseguridades en el desamor.

"Al final a Mimi y a mí nos mueve lo mismo, una pasión absoluta por un amor imposible que es la música. Un amor que no puedes presentar a tus padres", explicó Pablo López en Cuerpos especiales, añadiendo que "es una artista inconmensurable" y que cree que "la gente se va a sorprender mucho al verla en ese mundo extraño que es el laberinto de mis canciones".

Perfect Man - Teddy Swims

La era asociada a The Ugly Tour de Teddy Swims continúa con este tema que tiene la voz rasgada del artista como protagonista, alternando momentos casi susurrados con explosiones vocales con el sonido soul, R&B y gospel que caracteriza al artista.

La canción parte de una frase demoledora que recibe de su expareja: ella le deja claro que ni siquiera busca un hombre perfecto porque ella tampoco es perfecta. A partir de ahí, el cantante desmonta una lista de expectativas imposibles, que concluye en que siempre faltará algo.

Agua - Maluma y Shakira

Después del éxito de Chantaje y Clandestino llega Agua de la mano de Shakira y Maluma, tras ocho años sin lanzar una colaboración juntos. Un tema que llega con el comienzo de la histórica residencia de conciertos de la colombiana en Madrid con Las Mujeres Ya No Lloran.

Como no podía ser de otra manera cuando estos dos colombianos se juntan, el tema le canta al deseo inmediato y a la atracción que es imposible de ocultar. Un juego de seducción en el que ambos son expertos. Y su sonido gira alrededor de un merengue moderno, con percusión, metales y un ritmo pensado para bailar.

Guitarricadelafuente - La nieve

El éxito antes de su estreno de la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, La Bola Negra, llega acompañada de La Nieve, esta canción compuesta por Guitarricadelafuente, protagonista del filme. El tema está formado por guitarras muy desnudas, arreglos mínimos, mucho espacio entre instrumentos y una voz casi susurrada que termina creciendo emocionalmente.

El cantante de Bènicassim interpreta la canción que suena al final de la película en una emotiva escena ambientada en la nieve y en la que colabora con el productor Raül Refree, encargado de la banda sonora de La Bola Negra. Juntos podrían optar al Oscar a Mejor canción original ya que, según publicó el pasado agosto The Hollywood Reporter, esta sería la canción presentada para competir en esta categoría en la próxima edición de los Premios Oscar. De ser así podría competir con con I Knew It, I New You, de Taylor Swift para Toy Story 5.