Miranda! anuncia tres nuevos conciertos para su gira por España
El dúo argentino Miranda! suma tres fechas a las otras dos ya anunciadas en Madrid y Barcelona: una en Valencia y otra en Palma de Mallorca. ¡Te contamos cómo conseguir entradas!
No solo les bastó con participar en el Benidorm Fest 2026 y estrenar su colaboración con Leire Martínez, El ruido, sino que Miranda! se ha propuesto este 2026 estrechar el vínculo con sus fans de España.
El dúo argentino ya había anunciado que en noviembre de este año daría un concierto en Madrid y otro en Barcelona, pero ahora han dado la noticia de que darán tres shows más en nuestro país: en Valencia, Málaga y Palma de Mallorca.
"España, ustedes lo pidieron: hay nuevos shows confirmados", han expresado en su publicación de Instagram .
Fechas de Miranda! en España
- Sábado 7 de noviembre - Es Gremi, Palma de Mallorca (Nueva)
- Domingo 8 de noviembre - Palau Alameda, Valencia (Nueva)
- Miércoles 11 de noviembre - Movistar Arena - Madrid
- Jueves 12 de noviembre - Sant Jordi Club - Barcelona
- Sábado 14 de noviembre - Málaga (Nueva)
Cómo comprar entradas
Las entradas para los conciertos de Miranda! en Valencia y Palma de Mallorca salen a la venta este martes 28 de mayo a las 12:00 (hora peninsular) y se podrán comprar a través de este enlace.
Sin embargo, a pesar de que ya se ha anunciado la fecha de Málaga, por el momento se desconoce cuándo se podrán comprar las entradas.
Además, la promotora de conciertos Intromúsica establece varias recomendaciones para adquirir estas entradas:
- "Cuando se abra la venta, se asignará automáticamente y de forma aleatoria una posición en la fila virtual a todas las personas que estén en esta página en ese momento, por delante de quienes lleguen más tarde.
- La fila avanzará de forma gradual al principio para garantizar una experiencia fluida y, una vez comprobado que todo funciona correctamente, se acelerará progresivamente.
- Ten en cuenta que los tiempos de espera son estimados y pueden variar.
- Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que esta página está abierta en tu pantalla a la hora indicada. No es necesario actualizar esta página.
- Por favor, no abras varias ventanas o pestañas, ya que podría afectar a tu acceso a la fila".