Leire Martínez y Miranda! se divierten con looks atrevidos en el videoclip de 'El ruido'

Los fans de Leire Martínez están de suerte: la artista ha lanzado el videoclip de El ruido, su colaboración con el grupo argentino Miranda!.

La artista añade así contenido a su primer disco en solitario, Historias de aquella niña, un nuevo proyecto en el que conecta con su identidad como artista, su infancia y su lado más romántico.

Entre todas las colaboraciones del álbum la que destaca sin igual es El ruido junto a quienes participaron en el Benidorm Fest 2026. Al igual que en Mi nombre, la vasca nos canta en este tema sobre la importancia de priorizarse, aunque esta vez con el ritmo de fondo de la electrónica.

Y ahora le pone imágenes con un videoclip de lo más divertido. Los músicos cantan ante la cámara en una excéntrica casa que limpian en mitad de una mudanza, mientras hacen cajas, tiran ropa y libros por todos lados. Todo ello mientras cantan con micros, el teléfono fijo...

Y lo que más destaca del vídeo musical son los magníficos looks de los artistas. Colores, cambios constantes, combinaciones imposibles, estampados, claquetas de pelo, medias rojas... Todo combina a la perfección en el universo audiovisual de El ruido.

Letra de 'El ruido'

Un ruido al que no pongo nombre

Siento un latido en mis oídos

Mi cama, un caos que no consigo deshacer

Buscando ser un alma libre

Voy a hacer caso a mis sentidos

Siempre he sabido que algo bueno está al caer

Entre todas las cosas que piensas

Todas esas que no haces

Siempre hay alguna molesta

Que es la correcta, la que conecta

Vamos a unir esas piezas

Vamos a ser la de antes

La que no tenía miedo a volar

Hoy, vuelvo a caer

Pero es lo que me hará crecer

Quizá me duela, soy sincera

Ahora me pongo primera y me da igual

Vuelvo a nacer

Son tantas cosas por hacer

Quizá me duela, soy sincera

Ahora me pongo primera y me da igual

Me sentí cómoda en esa incomodidad

La que me frenaba

Una coraza pa' disimular

Que no me creía bastante

Cuando lo tenía delante

Siempre estuvo ahí, tan dentro de mi

Me encuentro en el reflejo que antes evitaba

Me perdoné y sané lo que antes me guardaba

Tengo la clave ya no vuelvo

A lo que me hizo sufrir

Lo vi, por fin

Entre todas las cosas que piensas

Todas esas que no haces

Siempre hay alguna molesta

Que es la correcta, la que conecta

Vamos a unir esas piezas

Vamos a ser la de antes

La que no tenía miedo a volar

Hoy, vuelvo a caer

Pero es lo que me hará crecer

Quizá me duela, soy sincera

Ahora me pongo primera y me da igual

Vuelvo a nacer

Son tantas cosas por hacer

Quizá me duela, soy sincera

Ahora me pongo primera y me da igual

Me da igual, me da igual

Hoy, vuelvo a caer

Pero es lo que me hará crecer

Quizá me duela, soy sincera

Ahora me pongo primera y me da igual

Vuelvo a nacer

Son tantas cosas por hacer

Quizá me duela, soy sincera

Ahora me pongo primera y me da igual