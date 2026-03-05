Leire Martínez y Miranda! se divierten con looks atrevidos en el videoclip de 'El ruido'
Unas semanas después del estreno de la canción, Leire Martínez y Miranda! lanzan el videoclip de su colaboración El ruido, donde los músicos juegan con estampados, colores, una mudanza excéntrica y una casa como escenario perfecto.
Los fans de Leire Martínez están de suerte: la artista ha lanzado el videoclip de El ruido, su colaboración con el grupo argentino Miranda!.
La artista añade así contenido a su primer disco en solitario, Historias de aquella niña, un nuevo proyecto en el que conecta con su identidad como artista, su infancia y su lado más romántico.
Entre todas las colaboraciones del álbum la que destaca sin igual es El ruido junto a quienes participaron en el Benidorm Fest 2026. Al igual que en Mi nombre, la vasca nos canta en este tema sobre la importancia de priorizarse, aunque esta vez con el ritmo de fondo de la electrónica.
Y ahora le pone imágenes con un videoclip de lo más divertido. Los músicos cantan ante la cámara en una excéntrica casa que limpian en mitad de una mudanza, mientras hacen cajas, tiran ropa y libros por todos lados. Todo ello mientras cantan con micros, el teléfono fijo...
Y lo que más destaca del vídeo musical son los magníficos looks de los artistas. Colores, cambios constantes, combinaciones imposibles, estampados, claquetas de pelo, medias rojas... Todo combina a la perfección en el universo audiovisual de El ruido.
Letra de 'El ruido'
Un ruido al que no pongo nombre
Siento un latido en mis oídos
Mi cama, un caos que no consigo deshacer
Buscando ser un alma libre
Voy a hacer caso a mis sentidos
Siempre he sabido que algo bueno está al caer
Entre todas las cosas que piensas
Todas esas que no haces
Siempre hay alguna molesta
Que es la correcta, la que conecta
Vamos a unir esas piezas
Vamos a ser la de antes
La que no tenía miedo a volar
Hoy, vuelvo a caer
Pero es lo que me hará crecer
Quizá me duela, soy sincera
Ahora me pongo primera y me da igual
Vuelvo a nacer
Son tantas cosas por hacer
Quizá me duela, soy sincera
Ahora me pongo primera y me da igual
Me sentí cómoda en esa incomodidad
La que me frenaba
Una coraza pa' disimular
Que no me creía bastante
Cuando lo tenía delante
Siempre estuvo ahí, tan dentro de mi
Me encuentro en el reflejo que antes evitaba
Me perdoné y sané lo que antes me guardaba
Tengo la clave ya no vuelvo
A lo que me hizo sufrir
Lo vi, por fin
Entre todas las cosas que piensas
Todas esas que no haces
Siempre hay alguna molesta
Que es la correcta, la que conecta
Vamos a unir esas piezas
Vamos a ser la de antes
La que no tenía miedo a volar
Hoy, vuelvo a caer
Pero es lo que me hará crecer
Quizá me duela, soy sincera
Ahora me pongo primera y me da igual
Vuelvo a nacer
Son tantas cosas por hacer
Quizá me duela, soy sincera
Ahora me pongo primera y me da igual
Me da igual, me da igual
Hoy, vuelvo a caer
Pero es lo que me hará crecer
Quizá me duela, soy sincera
Ahora me pongo primera y me da igual
Vuelvo a nacer
Son tantas cosas por hacer
Quizá me duela, soy sincera
Ahora me pongo primera y me da igual