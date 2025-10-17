Miss Caffeina plasma la verdad de las rupturas con los diez temas de su nuevo disco 'BUENASUERTE'

Diez temas para un disco de diez. Así podríamos resumir el nuevo disco de Miss Caffeina, BUENASUERTE. Un disco en el que plasma la ruptura amorosa desde todas sus perspectivas, pasando por fases como la tristeza, la rabia, la ironía y la aceptación.

BUENASUERTE se trata del sexto trabajo discográfico de la banda que se caracteriza por su sonido electrónico, sin dejar de lado el pop, y una producción muy cuidada de la mano de Pablo Rouss, quien ha trabajado con artistas como Despistaos o Sebastián Yatra. El artista es coautor en Tacones Rojos, tema con el que el colombiano ganó un Latin Grammy.

Con su previa presentación en la Sala B de Madrid, donde el público se entregó, Miss Caffeina llega con un disco donde narra las rupturas amorosas en una infinidad de matices.

'De Buena Suerte' a 'Que seas feliz': las diez joyas de BUENA SUERTE

El disco marca el punto de partida con su tema homónimo. Una canción con la que la banda de Que seas feliz, presenta un tema que en su sonido toma toques sutiles de sintetizador.

Antes de lanzar este disco, Miss Caffeinaya nos presentó varios temas, entre ellos, Debería estar brillandoque se constituye como uno de los himnos de este lanzamiento. Una canción que habla de dejar de lamentarse en esos momentos de bajón. Así, la banda madrileña ya nos avanzó parte de su universo visual con su videoclip, donde aparecen elementos clave como un castillo de aire o una bailarines vestidos de ninja.

Hoy va a ser el día es como la tercera canción del disco y último single más reciente de la banda. Con su letra, Miss Caffeinanarra en cierta manera las contradicciones que se sufren en la ruptura."No malgasto un día más/en quererte en encontrar/en las fotos de estos meses/la he vuelto a liar/y te he escrito sin razón y unas copas de más/mientras bailo entre la gente" expresa esta canción. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip donde predomina una coreografía muy teatral y la representación de dos fuerzas opuestas: la de Alberto Jiménez vestido de blanco y su bailarín de negro.

Si estás sufriendo por una ruptura, Argumento de mierda puede ser el tema perfecto para sanar esa herida. Precisamente este tema plasma una relación que duró más de 15 años, tal y como contó el vocalista de la banda, Alberto, en redes."Tuve la necesidad de hacerlo mientras estaba pasando, en mitad del duelo más absoluto" reveló.

Mala Suerte se postula como un tema a contracorriente con el título del disco. A juzgar por su letra, la canción cuenta el preludio de una ruptura. "Pero yo, perro viejo y audaz, que presento la lluvia antes de llegar, llámame mal pensado, pero se ha colado una copa de más en tu foto" detalla la canción.

Continuando con esa exploración de la ruptura en todos sus ángulos, llega Contacto cero. Una canción muy bailable donde el pop predomina en su sonido. Por el contrario, Intemperie llega como un tema más reflexivo donde plasma la catarsis de la ruptura.

Extra se presenta la canción más distintiva del disco, ya que se aleja de su temática formal. Tal como detalló Alberto en la Sala B durante la presentación del disco, la canción cuenta una situación que vivió la banda con "el cantante de un grupo" al cual admiran.Notaba que esta persona nos miraba de arriba abajo, como asustado, como si fuéramos extraterrestres, y pensé que hay una responsabilidad en no hacer sentir bienvenido a la otra persona", contó Alberto.

Continuando hacia la recta final del disco, Dinamarca llega como un tema que sigue la senda sonora del disco, y con el que de alguna forma expresa esos momentos en los que queremos escapar del dolor. En su estribillo, Alberto cuenta este deseo: "Yo quiero sentarme en una playa, perderme entre la frente en Dinamarca, dormir cien días seguidos y no hace falta hacer caso a esto que estoy pensando".

Para poner el lazo a este disco, Que seas feliz pone punto y final a una serie de historia de rupturas que culmunan con la contradicción entre las buenas intenciones y los deseos internos.

Fechas de la gira de Miss Caffeina

Con BUENASUERTE, Miss Caffeina se embarcará un emocionante viaje por España, una gira de diez únicos conciertos con Europa FM como radio oficial. La banda madrileña arranca en enero en Barcelona y cierra en junio en Madrid. Las entradas están ya disponibles en misscaffeina.es