Miss Caffeina da paso a ‘BUENASUERTE’, un disco para sanar el desamor con cada canción

Eran las 20:00 horas en el centro de Madrid. Una cola inmensa atraviesa la calle de Trafalgar en pleno centro de Madrid. ¿El motivo? La expectación que ha generado Miss Caffeina. En menos de 24 horas, tendremos entre manos su disco BUENASUERTE. Un trabajo que se conforma como el sexto álbum de la banda tras tres años sin lanzar disco.

Este hype también se trasladó a la Sala B de Madrid. Lugar en el que la agrupación madrileña eligió como punto de partida ante esta nueva era. La sala estaba a rebosar. Entre los elementos clave del lugar, un colchón hinchable, tal y como aparece en el disco, y un pequeño escenario donde Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza querían contarnos una serie de historias en forma de canciones.

En mitad de ese ambiente, apareció en escena Miss Caffeina. Destacaba la presencia de Alberto con un look muy casual compuesto por una sudadera y una gorra, vestimenta típica en estas fechas. A sus espaldas, el vocalista estaba muy bien acompañado de Toni Poza y Sergio Sastre, resguardando ese maravilloso DJ set con el que nos mostrarían los nuevos sonidos del disco.

De 'Buena suerte' a 'Que seas Feliz': las diez historias del nuevo disco de Miss Caffeina

Las canciones han sido pensadas con su propia narrativa y evolución, como si fueran la escena de una película, cada una, con su propia historia. Un disco que marca su distinción en lo vocal y su sonido electrónico. La producción de este disco ha estado pilotada por Pablo Rouss.

Con el tema homónimo del disco, Miss Caffeina daba el pistoletazo de salida al nacimiento de este disco. Una canción que destaca por su producción y el uso del sintetizador en la voz.

Para seguir allanando el terreno, la banda no tardó en interpretar Debería estar brillando. Un tema, que se ha convertido en uno de los himnos del disco, y que plasma "ese momento en el que estás muy de bajón y te das cuenta de que deberías de empezar a hacer otra cosa que no sea lamentarte", tal y como contó Sergio Sastre en Cuerpos especiales.

"Hoy es un día muy especial para nosotros, desde que grabamos este disco, que sale esta semana y es como un tesoro que teníamos guardado. Espero que os guste mucho, para nosotros es muy especial porque es nuestro sexto disco. Y aunque esa cifra nos hace sentir un poco mayores, siempre tenemos los mismos nervios y queremos agradeceros que vengáis a celebrar con nosotros" expresó el vocalista de la banda sobre el escenario. Además, hubo agradecimientos dirigidos a Pablo Rouss, al que consideran "un aliado increíble en este camino".

Como regalo para sus fans, Miss Caffeina interpretó en directo Hoy va a ser el día, el cuarto single de su disco que ya está disponible. Un tema con el que de alguna forma el grupo plasma las contradicciones que se pasan a la hora de intentar pasar página en una relación. "No malgasto un día más/ en quererte en encontrar/ en las fotos de estos meses/ la he vuelto a liar/ y te he escrito sin razón y unas copas de más/ mientras bailo entre la gente" expresa la letra de la canción.

Con Argumento de mierda, llegaba uno de los temas lentos de la noche. Una letra que plasma la crudeza de una ruptura en su máxima expresión. Se trata de uno de los temas significativos del disco, ya que su letra estuvo escrita con "el corazón jodidamente roto". Argumento de mierda habla de una relación que duró 15 años, tal y como firmó Alberto en redes.

Llegando al ecuador de la noche, Miss Caffeina traería Mala suerte que en su sonido se presenta como un mid tempo pop con toques electrónicos. "Entendí algún día después que los borrachos mienten y los niños también. Es la historia de siempre contada, de al revés para no poder complicarte" apunta el quinto tema de este disco.

Continuando con el desamor como el tema central del disco, la banda interpreta Contacto cero. El tema suena pegadizo desde la primera escuch y que contrasta con el ritmo de Intemperie, que trae un clima más nostálgico.

'Extra', el tema más disruptivo de su nuevo disco

El octavo tema de BUENASUERTE marcaba la 'nota discordante' del disco, ya que se aleja de su temática central de las fases del duelo. "Es una cosa que hemos hecho por primera vez y nuestro amigo Pablo Rouss, cuando se lo enseñamos, siempre lo había dejado para el final porque estaba asustado y decía que estábamos un poco locos", avanzaba Alberto Jiménez.

La historia detrás de este tema habla una situación muy concreta que vivió la banda con "el cantante de un grupo" al cual admiraban. Fue durante el paso de Miss Caffeina por un festival. "Notaba que esta persona nos miraba de arriba abajo, como asustado, como si fuéramos extraterrestres, y pensé que hay una responsabilidad en no hacer sentir bienvenido a la otra persona", detalló el intérprete de La vida que me das.

La canción se caracteriza por su fraseo y una letra muy descriptiva: "Lo he comprendido, lo he analizado, y al final me he dado cuenta de que me importa una mierda. He escrito rimas que retumban en los festivales pero no son tan buenas sin usar tus modales. Las fotos en el baño y esta cara tan follable".

De 'Dinamarca' al deseo de 'Que seas feliz': el cierre del disco

La banda concluyó la noche con dos temas con los que traía cerraba esas cicatrices que trae el desamor. Tras Dinamarca, la guinda vendría de la mano de Que seas feliz. Un tema que plasma la contradicción entre las buenas intenciones y los deseos internos.

En definitiva, un disco con un mensaje universal. Porque la música sirve para reír, bailar y también sanar heridas.

Fechas de la gira de Miss Caffeina

Con BUENASUERTE, Miss Caffeina se embarcará un emocionante viaje por España, una gira de diez únicos conciertos con Europa FM como radio oficial. La banda madrileña arranca en enero en Barcelona y cierra en junio en Madrid. Las entradas están ya disponibles en misscaffeina.es