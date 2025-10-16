Miss Caffeina lanza 'Hoy va a ser el día', el preludio perfecto de su nuevo disco 'BUENASUERTE'

Llevaban desde 2022 sin sacar disco. Ahora, Miss Caffeina parece que va sacando toda la artillería pesada para presentarnos su nuevo disco BUENASUERTE. Un trabajo donde el desamor forma parte de uno de los ejes centrales del disco. A falta de conocer el resto de temas, la banda madrileña nos presenta Hoy va a ser el día, una canción que se constituye como el cuarto aperitivo tras Debería estar brillando, Argumento de mierda y Que seas feliz.

En Hoy va a ser el día percibimos, por un lado, un sonido pop con ciertos toques electrónicos que acompaña a una letra que refleja a la perfección esos vaivenes que se sufren en la ruptura. "No malgasto un día más/en quererte en encontrar/en las fotos de estos meses/la he vuelto a liar/y te he escrito sin razón y unas copas de más/mientras bailo entre la gente" expresa la canción. Todo ello, acompañado de una representación visual en la que vemos a Alberto Jiménez con una coreografía muy teatral acompañado de un bailarín y enfundado en un traje blanco.

El videoclip toma una imagen en blanco y negro con la que abraza el misterio. Tras un comienzo lento, el ritmo del tema va in crescendo a la par que la coreografía muy teatral donde vemos a Alberto Jiménez con un traje blanco y un bailarín. Ambos interpretan dos fuerzas opuestas, como si casi fuera un guiño al ying y el yang. Su llamativa cinematografía forma el pack perfecto y Miss Caffeina pone el lazo a este nuevo single, que se constituye como el regalo perfecto para su público.

Letra de 'Hoy va a ser el día'

Hoy va a ser el día en que dejé de pensarte

ya me excedido y aquí todos lo saben

y me han propuesto un plan para enterrarte

Todos los caminos que tracé

convergen en un punto que no para de moverse

quien llegue hasta allí sabrá librarse del amor

que seca y pudre como flor en pleno agosto

Esta vez voy a pensarlo mejor

antes de entregar el corazón

a quien quiera correr

No me vuelvo a enamorar

es mentira, lo se

pero suena poderoso

No malgasto un día más

en quererte en encontrar

en las fotos de estos meses

la he vuelto a liar

y te he escrito sin razón y unas copas de más

mientras bailo entre la gente

Hoy va a ser el día en el que cambie mi suerte

no te distinga aunque te tenga de frente

no necesite más para quererme

Maldita sea, ha aparecido aquella nota

que escribiste una mañana

cuando te quedaste en casa

y ha sonado una canción

que me recuerda a aquel momento

en el que me lancé al vacío

y te abracé por si acababa.

Hoy va a ser el día...

Hoy va a ser el día...

Hoy va a ser el día...

Hoy va a ser el día...

Esta vez voy a pensarlo mejor

antes de entregar el corazón

a quien quiera correr

No me vuelvo a enamorar

es mentira, lo se

pero suena poderoso

No malgasto un día más

en quererte en encontrar

en las fotos de estos meses

la he vuelto a liar

y te he escrito sin razón y unas copas de más

mientras bailo entre la gente

¿Qué podemos esperar de su nuevo disco?

BUENASUERTE se constituye como el nuevo disco de Miss Caffeina, después de entregas como Imposibilidad del fenómeno (2010), De polvo y flores (2013), Detroit (2016), Oh Long Johnson (2019) y El Año del Tigre (2022).

Los asistentes de la Sala B de Madrid fueron testigos de las nuevas canciones del disco de Miss Caffeina.

De momento, hemos ido descubriendo una serie de temas con los que la banda toma un sonido más cercano al pop electrónico. Todo ello se ve reflejado en temas como Debería estar brillando o Que seas feliz. No obstante, en este disco también hay espacio para las canciones más lentas como Argumento de mierda. Un tema que fue escrito tras una relación de más de 15 años.

"Me sentí fracasado, triste, enfadado... y esta vez no esperé a verlo con la perspectiva del tiempo para escribir sobre ello. Tuve la necesidad de hacerlo mientras estaba pasando, en mitad del duelo más absoluto. Por eso no quise perderme en metáforas y dobles sentidos, sino contarlo de una manera sencilla y directa", contó Alberto en sus redes.

Por aquí, te dejamos el tracklist de BUENASUERTE para que no pierdas detalle de todo lo que se viene.

1. Buena Suerte

2. Debería estar brillando

3. Hoy va a ser el día

4. Argumento de mierda

5. Mala suerte

6. Contactos cero

7. Intemperie

8. Extra

9. Dinamarca

10. Que seas feliz

Próxima parada: Gira de Miss Caffeina

Tras el lanzamiento de este nuevo disco, Miss Caffeina cruzará España con diez conciertos con Europa FM como radio oficial. La primera fechará será en Barcelona en enero de 2026 y la agrupación cerrará en Madrid en junio. Las entradas están ya disponibles en misscaffeina.es