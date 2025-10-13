Los adelantos de 'Buenasuerte', el nuevo disco de Miss Caffeina: de 'Debería estar brillando' a 'Que seas feliz'

Los avances de 'Buena Suerte', el próximo disco de Miss Caffeina: de 'Debería estar brillando' a 'Que seas feliz' | Getty Images

Han pasado tres años desde que Miss Caffeina presentó El año del tigre, su último disco. Desde entonces, la banda ha presentado diversos sonidos como su EP Shanghái Baby o sus singlesSábado o Bla Bla Bla, que formó parte de las canciones participantes del Benidorm Fest 2024.

Ahora la banda vuelve con BUENASUERTE, su sexto álbum de estudio que llega este viernes 17 de octubre. Producido por Pablo Rous, se presenta como un disco "donde el duelo por la ruptura en el amor está escrito en mayúsculas y sin tapujos". Las canciones han sido pensadas "como la escena de una película, con su propia narrativa y evolución".

Los tres aperitivos de 'BUENASUERTE'

El disco llega con cuatro adelantos, tres ya disponibles y un cuarto que sale el jueves 16 con el título Hoy va a ser el día. "Esta vez voy a pensarlo mejor antes de entregar el corazón, a quien quiera correr no me voy a enamorar. Es mentira, lo sé, pero suena poderoso", canta Alberto Jiménez en este tema postruptura en el que insiste no volver a repetir los errores de siempre.

Miss Caffeina nos puso la miel en los labios el pasado mayo con el lanzamiento de Debería estar brillando, una canción que narra "ese momento en el que estás muy de bajón y te das cuenta de que deberías de empezar a hacer otra cosa que no sea lamentarte", detalló Sergio Sastre acerca de este single durante su entrevista con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos Especiales.

Un tema con una producción muy cuidada y un videoclip que sirve como carta presentación de un disco, con elementos como un castillo hinchable o una coreografía ninja que nos trasladan al nuevo universo del grupo.

Con Argumento de Mierda, la banda presentó un tema más lento en cuya letra se refuerza ese dolor de la ruptura. Una canción que la banda escribió con "el corazón jodidamente roto" después de una relación que duró más de 15 años, según contó Alberto Jiménez redes sociales. "Me sentí fracasado, triste, enfadado… y esta vez no esperé a verlo con la perspectiva del tiempo para escribir sobre ello. Tuve la necesidad de hacerlo mientras estaba pasando, en mitad del duelo más absoluto. Por eso no quise perderme en metáforas y dobles sentidos, sino contarlo de una manera sencilla y directa", apuntó el vocalista. Un ritmo que se constituye como la banda sonora perfecta para esos momentos de melancolía que traen las rupturas.

Que seas feliz llegó el 12 de septiembre como el último aperitivo del disco. Este tema se presenta como una despedida donde se entrelaza una contradicción entre las buenas intenciones y los deseos internos. "Que seas feliz con él/te coja de la mano si salís a pasear | Te haga muchos regalos al llegar Navidad | Se incendie vuestra casa al despertar", dice la canción.

El tracklist de 'BUENASUERTE'

Debería estar brillando, Argumento de mierday Que seas feliz se construyen como el interludio de esos nuevos temas del disco que aún están por descubrir.

1. Buena suerte

2. Debería estar brillando

3. Hoy va a ser el día

4. Argumento de mierda

5. Mala suerte

6. Contacto cero

7. Intemperie

8. Extra

9. Dinamarca

10. Que seas feliz

2026, el año en el que Miss Caffeina conquistará los escenarios

Con BUENASUERTE, Miss Caffeina presenta una gira de diez únicos conciertos con Europa FM como radio oficial. La banda madrileña arranca en enero en Barcelona y cierra en junio en Madrid. Las entradas están ya disponibles en misscaffeina.es