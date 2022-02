Miss Caffeina, Ed Sheeran, Ozuna, Dani Fernández… 41 canciones que no te puedes perder

¿Te sientes nostálgico? ¿Estás eufórico? ¿Necesitas relajarte? ¿Tal vez buscas algo de romanticismo? En esta selección semanal encontrarás seguro una canción para ti.

Adele, Elton John, Camila Cabello, The Weeknd y Dani Fernández encabezan nuestra propuesta de 41 canciones para que empieces la semana un chute de energía.

Si lo tuyo son los artistas internacionales, no puedes perderte temas como Stay, de Justin Bieber y The Kid Laroi; Shivers, de Ed Sheeran; My Universe, de Coldplay y BTS: o Follow you, de Imagine Dragons.

Si por el contrario te inclinas por la música española, tienes a tu disposición lo mejor del panorama nacional: Ana Mena y su exitosa Música ligera o Un beso de improviso, Castillos de Arena de Pablo Alborán, e incluso, al dúo dinámico Beret y Morat, que te dirán Porfa no te vayas sin escuchar esta selección musical.

Pero, además, esta semana es especial. ¿Sabes por qué? ¡Porque te llevamos de viaje! Si tienes ganas de visitar Berlín o Formentera, Aitana se encarga de reservar tus billetes. Además, si tu sueño es salir del continente europeo, ve haciendo las maletas, y no olvides meter tu crema solar... Porque podrás volar a Hawaii con Bombai y David Otero.

¿Y para terminar? Por supuesto, tus artistas favoritos, que harán que el séptimo día de tu semana sea igual de alegre y enérgico que el primero. Miss Caffeina te ponen Fuerte el aplauso, incluido en su disco El año del tigre. También, podrás escuchar a Post Malone con One Right One o Santo de Christina Aguilera y Ozuna. Pero, además, tenemos una última sorpresa para ti. Si eres todo un eurofán y echas de menos conocer noticias sobre el Benidorm Fest, te llevamos de vuelta a Benidorm con Varry Brava y su propuesta Raffaella.

¿A qué esperas para escucharlas todas? Dale a play y disfruta de estos 41 temazos.