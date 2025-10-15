La M.O.D.A. explica la historia y las claves de su colaboración con Leiva: "Las cosas de bicis se quedan en el título"

El viernes 17 de octubre llega San Felices, el sexto álbum de estudio de La M.O.D.A., que la banda burgalesa ha presentado este miércoles en Cuerpos especiales.

Después de pasarse en junio por el estudio para hablar de su primer adelanto, Los tiempos que vivimos, el grupo al completo ha vuelto con el disco bajo el brazo y ganas de sacarle los colores a Eva Soriano. "Le mandamos un DM y nos hizo un gosthing que flipas", han contado durante la entrevista cuando los presentadores preguntaron si algún artista con el que habrían querido colaborar les había ignorado por redes.

Precisamente fue por DM cómo nació su colaboración con Repion, No te necesito para ser feliz. "Nació a puro DM", han contado los burgaleses, que no coincidieron con la banda en ningún festi porque llevaban dos años parados. "Decidimos tirar directamente", han contado sobre las hermanas Marina y Teresa Iñesta, a las que seguían ya de antes. "Teníamos la demo pero la canción creció desde que vinieron ellas", han dicho sobre este single, uno de los tres que han adelantado del disco. "Tenemos muchas ganas de coincidir

La M.O.D.A. está superorgulloso de las colaboraciones de San Felices y no es para menos. La otra es con Leiva, con quien interpretan Subiendo como El Chava Jimenez. "Por DM no fue porque Leiva es only SMS", han explicado sobre el track 11 del disco.

"Las cosas de bicis se quedan en el título", han apuntado sobre esta canción que es "un homenaje con todo el cariño". "La figura del Chava ha sido una inspiración para hablar de otras cosillas", han añadido al hablar del tema, cuyo título desveló el propio Leiva junto al resto de canciones del álbum.

Para seguir con la presentación del disco San Felices, La M.O.D.A. ha convocado este miércoles una Listening Party a la que invitaron al equipo de Cuerpos especiales. Nacho les dijo que sí y Eva les hizo el famoso goshting antes mencionado. "No me voy a excusar, soy una persona un poco distraída", se ha justificado en directo. "Pero yo creo que nos podemos pasar", ha dicho con una amenaza. "A mí se me ha puesto la cara colorada y a mí si se me pone la cara colorada, salgo", ha añadido viniéndose arriba.

La fiesta presentación del disco será la antesala de la gira presentación del disco San Felices que arranca 13 de noviembre en Bilbao y que tiene siete fechas cerradas en Madrid. La M.O.D.A. tocarán siete noches en Sala La Riviera.