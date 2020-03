Explosión de color en 'No Termino', lo nuevo de Morat

Morat acaba de lanzar su nuevo single 'No Termino', acompañado de un colorido videoclip. La banda colombiana presentará este nuevo tema en directo en próximo lunes en la plaza de Callao de Madrid en un evento en el que revelarán también las fechas de su próxima gira.

Morat lanza el videoclip de 'No Termino' / Universal Music

'No Termino' es el nuevo single de Morat con el que comienzan una nueva etapa tras cerrar el ciclo de la re-edición de su exitoso trabajo Balas Perdidas, y su correspondiente gira ‘Balas Perdidas Tour’.

La banda colombiana nos presenta este nuevo tema con un videoclip en el que nos muestran una propuesta gráfica más colorida y novedosa, en la que sus componentes han intervenido en la creatividad artística y conceptual. Martín Vargas, batería de la banda, participa como co-director del videoclip junto a su factoría de diseño, GNRL Studios.

Además, Morat quiere presentar este single por todo lo alto con un evento el próximo lunes 9 de marzo en la Plaza de Callao de Madrid. A partir de las 17:30 h podrás disfrutar por primera vez en directo de su nuevo single, 'No Termino', así como de algunos de sus éxitos.

Y eso no es todo, la banda desvelará las fechas de su gira en España y podrás conseguir tu entrada desde ese momento. Si no puedes estar allí no te lo pierdas a través de la retransmisión en live streaming desde los canales de YouTube y Facebook.

LETRA DE 'NO TERMINO' DE MORAT

Te me escapaste

Y yo quedé indefenso

Me desarma pensar que es mi culpa

Que seas un recuerdo

Solo un recuerdo pero tan intenso

No saber si te volveré a ver

Para mí es un misterio

Nunca te pude hablar

Nunca te pude hablar

Y ya duele porque al final

No quiero contar todos los besos

Que nunca llegaron a tu boca

Siguen esperando tu regreso

Para volverte loca

No quiero contr cuantas canciones

No bailé contigo por cobarde

Como deben ser tantos millones

No sé cuanto me tarde

No quiero contar todas las cosas

Que a final de cuentas sé que nunca hicimos

No quiero contarlas porque sé muy bien

Que si las cuento tal vez no termino

Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo

No tendría que escuchar más rumores

De donde te escondes

Tú no estarías volando con el viento

Ni yo solo en un trance jugando

A inventarme tu nombre

Nunca te pude hablar

Nunca te pude hablar

Y ya duele porque al final

No quiero contar todos los besos

Que nunca llegaron a tu boca

Siguen esperando tu regreso

Para volverte loca

No quiero contar cuantas canciones

No bailé contigo por cobarde

Como deben ser tantos millones

No sé cuanto me tarde

No quiero contar todas las cosas

Que a final de cuentas sé que nunca hicimos

No quiero contarlas porque sé muy bien

Que si las cuento tal vez no termino

No quiero contar todos los besos

Que nunca llegaron a tu boca

Siguen esperando tu regreso

Para volverte loca

No quiero contar cuantas canciones

No bailé contigo por cobarde

Como deben ser tantos millones

No sé cuanto me tarde

No quiero contar todas las cosas

Que a final de cuentas sé que nunca hicimos

No quiero contarlas porque sé muy bien

Que si las cuento tal vez no termino.