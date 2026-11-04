El movimiento de Karol G que apunta al estreno oficial de su canción con La obsesión Factory

Karol G apuesta más que nunca por su música. La artista quiere darle la importancia que merece a su álbum No me arrepiento de sentir tanto con una presentación mundial por Tiktok, pero también ha aprovechado que todos están pendientes de su perfil en dicha red social para lanzar un mensaje que muchos han interpretado como una pista de su próximo movimiento.

La Bichota ha cambiado su biografía en Tiktok: "anda menos tropi y más coqueta <3". Y los fans de la de Medellín rápidamente han pillado de dónde sale esta frase: de una colaboración con La Obsesión Factory que nunca se ha estrenado oficialmente.

Este junte explosivo para el reguetón surgió en febrero de este 2026, a raíz de un popular mashup. A Karol G le encantó un remix/mashup creado por DJ Maracuyá que mezclaba la canción AltaFarra de La Obsesión Factory con temas de Daft Punk.

Tras ver el fenómeno en TikTok, la cantante se creó una cuenta en SoundCloud y, a través de su canal de Telegram, compartió su propia versión en la que añadió un verso y un coro. Así, el tema se volvió viral en plataformas y redes sociales, conectando a la artista con el proyecto.

La Bichota sorprendió a sus fans enviando un mensaje de voz en su canal oficial de Telegram. En el mensaje, explicó que unas tres semanas antes se había topado con el mix en TikTok y le gustó tanto que decidió grabar sus propios versos "solo por diversión".

Ese mismo día habilitó su perfil alternativo en SoundCloud bajo el pseudónimo de "caroliNA Xxxtra SparKLYyy" para subir la pista completa, titulada originalmente como "altafarra_x_dj_maracuya_x_kg_coqueteo_indie_perraaa". Y los fans la expandieron por todos lados.

Entre los versos se encuentra el que ahora Karol G se ha puesto como biografía de Tiktok, y para sus seguidores significa que no tardará en llegar la colaboración oficial.