En qué consiste la presentación de 'No me arrepiento de sentir tanto' de Karol G en TikTok: cómo verla y a qué hora es

Karol G ha preparado una celebración muy especial para sus seguidores de todo el mundo. La cantante colombiana realizará un directo a través de TikTok para darle la fiesta que merece al lanzamiento de su último álbum, No me arrepiento de sentir tanto.

Aunque el disco fue publicado el pasado 7 de agosto, La Bichota apuesta ahora por una fiesta virtual con la que la artista quiere compartir con sus fans el estreno que, en su momento, no tuvo un evento de presentación a la altura.

La cita tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre desde Ciudad de México, y podrá seguirse a través de TikTok LIVE desde cualquier parte del mundo. Así que, si eres fan de Karol G no te pierdas los detalles para disfrutar de esta fiesta virtual.

A qué hora es el directo de Karol G

El evento comenzará a las 20:00 horas del miércoles 4 de noviembre en Ciudad de México, lo que supone las 03:00 horas de la madrugada del jueves 5 de noviembre en España (hora peninsular). Por tanto, los seguidores españoles que quieran acompañar a La Bichota en esta celebración tendrán que trasnochar para no perderse el directo.

Cómo ver la presentación de Karol G

Para seguir la celebración de No me arrepiento de sentir tanto bastará con acceder a TikTok y entrar en la cuenta oficial de Karol G (@karolg). Desde allí hay que registrarse para seguir la retransmisión en directo cuando comience.

Es recomendable seguir previamente el perfil de la cantante y activar las notificaciones para recibir el aviso cuando inicie el LIVE.

Además, no será necesario desplazarse hasta México ni contar con una entrada para disfrutar de este encuentro. La emisión está planteada para llegar a los seguidores de todo el mundo a través de la plataforma, por lo que se podrá seguir desde el móvil o cualquier dispositivo compatible con TikTok.

¿En qué consiste la fiesta de Karol G?

La celebración estará dedicada íntegramente a No me arrepiento de sentir tanto, el sexto álbum de estudio de la colombiana. La artista ha explicado que tenía pendiente organizar una fiesta especial para este trabajo discográfico, ya que su lanzamiento no estuvo acompañado de un evento exclusivo. Por eso ha decidido convertir esta presentación en un encuentro con sus seguidores meses después de su publicación.

El disco está compuesto por 14 canciones y cuenta con colaboraciones de artistas como Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg González. Un proyecto que representa una nueva etapa musical para Karol G y que ha servido como punto de partida para esta celebración internacional.

La celebración llega, además, cuando la artista se encuentra en México para continuar con su gira Viajando por el Mundo Tropitour. De esta forma, la de Medellín aprovechará su estancia en el país para celebrar su último disco con una fiesta que traspasará las fronteras y que permitirá a sus seguidores de todo el planeta formar parte de ella.