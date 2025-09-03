¿'Indomable'? Una nueva pista reafirma la posible colaboración entre Rosalía y Guitarricadelafuente

Mientras la incertidumbre sigue dominando el futuro cuarto álbum de Rosalía, las señales sobre su posible colaboración con Guitarricadelafuente están haciéndose más y más fuertes.

El pasado mes de julio, el cantante decía en una entrevista para Vanity Fair que había hablado varias veces con la catalana y que sería "un puto sueño" colaborar con ella.

El sueño continúa y la posibilidad de verlos juntos en el estudio cobra fuerza ante el nuevo movimiento de los dos artistas en sus respectivos canales de WhatsApp. Porque, casi de manera simultánea, Rosalía y Guitarricadelafuente compartieron este lunes 1 de septiembre el mismo sticker de un caballo. Pero todavía hay más pistas...

Ahora, como nueva señal, la cuenta de Instagram de Amazon Music España ha compartido una publicación con la misma fotografía y el mismo texto que los stickers compartidos por Rosalía y Guitarricadelafuente. "¿Será que viene fuerte la vuelta del verano?", pregunta la marca ante la euforia de los fans ante esta posible confirmación. ¿Será "Indomable" el título de su colaboración? ¿Quizás "Estado civil"?

Rumores desde marzo de 2025

La posible colaboración entre Rosalía y Guitarricadelafuente lleva presente mucho tiempo. El pasado 16 de marzo estallaron todas las alarmas cuando la catalana utilizó una canción del castellonense para compartir unas fotografías en sus redes sociales, pero añadiéndole un ligero cambio.

En vez de escribir el título original del tema, Full Time Papi, Rosalía optó por cambiarle el género: "Full time mami". Él, halagado, compartió el post en sus stories de Instagram y añadió: "Siempre full time mami".

Después, a mediados de agosto, Rosalía utilizó la canción Futuros amantes del último disco de Guitarricadelafuente para un vídeo en redes sociales de su sesión de fotos con ELLE. ¿Todas estas pistas son casualidad... o apuntan a una colaboración juntos? Habrá que seguir esperando para saberlo...