Nueva pista del próximo álbum de Rosalía: "El fin del verano es oficial"

Este 1 de septiembre ha supuesto para muchos el final del verano, y entre ellos se encuentra Rosalía, quien no ha dudado en compartir con sus seguidores imágenes cerrando la época estival.

Estas publicaciones han entristecido a los fans que todavía tenían esperanzas de que la artista publicara su nuevo álbum en verano (tal y como anunció Charli XCX en su concierto en Coachella), pero también han provocado un nuevo atisbo de ilusión sobre la temática del próximo proyecto de la artista.

Todavía con muchas dudas sobre la fecha de estreno y sin nada por confirmar —a excepción de la supuesta filtración de la revista Elle, que fechaba el disco para noviembre—, la catalana no para de compartir sutiles pistas del álbum, y así lo ha hecho también en su despedida del verano.

El carrusel que ha compartido a través de su cuenta de Instagram cuenta con dos selfies de la artista en la piscina, y una imagen del cielo con la estela de dos aviones cruzadas en forma de cruz cristiana. Los fans de la cantante no han tardado en darse cuenta que, de nuevo, la artista estaría compartiendo simbología religiosa, tal y como lleva haciendo meses.

Por supuesto, los seguidores han remarcado esta imagen de la publicación, y han apuntado en sus libretas una nueva pista de R4.

El posible título del nuevo álbum, en latín

Los fans de Rosalía no se pierden ni un paso de la artista, y hace unas semanas descubrieron que la artista registró 'LUX' como marca, siguiendo "los mismos parámetros que registró MOTOMAMI". Así apuntó una cuenta fan en X (antes Twitter) con base en la información de la página Trademarkia.

este concepto abrazaría a la perfección toda la simbología que está compartiendo Rosalía en esta recta final antes del estreno de su nuevo proyecto: desde los elementos religiosos hasta pasar por el arte clásico.