Nathy Peluso anuncia conciertos en Madrid y Barcerlona en febrero de 2026

Nathy Peluso, en el Morriña Festival de A Coruña. | Getty Images

Los planes musicales para 2026 no dejan de crecer. La cantante Nathy Peluso sigue adelante con su GRASA TOUR y ha anunciado conciertos en Madrid y Barcelona para el mes de febrero.

"¡¡¡No se hacen una idea de las ganas que le tengo a estos shows!!!", ha escrito en redes al compartir las fechas de estas dos citas musicales.

14 de febrero — Barcelona , Palau Sant Jordi

, Palau Sant Jordi 17 de febrero — Madrid, Movistar Arena

"Van a ser unas fechas muy muy especiales", ha añadido la cantante que asegura en su post que "la que avisa no traiciona".

Cuándo salen a la venta las entradas para Nathy Peluso

Serán conciertos muy importantes, como señala la artista nominada a dos premios Latin Grammy, y muy pronto saldrán las entradas a la venta.

Este martes 23 de septiembre y el miércoles 24 se activan dos preventas exclusivas y el jueves 25 a las 10:00 horas arranca la venta general. "Preparen las kaderas 💋💋💋💋", se despide Nathy Peluso.