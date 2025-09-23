Nathy Peluso anuncia conciertos en Madrid y Barcerlona en febrero de 2026
Nathy Peluso vuelve con dos fechas muy especiales. La cantante aterrizará con GRASA TOUR, su actual gira, en Madrid y Barcelona en febrero de 2026. "¡No se hacen una idea de las ganas que le tengo a estos shows!", ha apuntado en redes al compartir las fechas de los conciertos.
Los planes musicales para 2026 no dejan de crecer. La cantante Nathy Peluso sigue adelante con su GRASA TOUR y ha anunciado conciertos en Madrid y Barcelona para el mes de febrero.
"¡¡¡No se hacen una idea de las ganas que le tengo a estos shows!!!", ha escrito en redes al compartir las fechas de estas dos citas musicales.
- 14 de febrero — Barcelona, Palau Sant Jordi
- 17 de febrero — Madrid, Movistar Arena
"Van a ser unas fechas muy muy especiales", ha añadido la cantante que asegura en su post que "la que avisa no traiciona".
Cuándo salen a la venta las entradas para Nathy Peluso
Serán conciertos muy importantes, como señala la artista nominada a dos premios Latin Grammy, y muy pronto saldrán las entradas a la venta.
Este martes 23 de septiembre y el miércoles 24 se activan dos preventas exclusivas y el jueves 25 a las 10:00 horas arranca la venta general. "Preparen las kaderas 💋💋💋💋", se despide Nathy Peluso.