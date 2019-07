Así suena 'Never Be Alone', lo nuevo de David Guetta junto con MORTEN y Aloe Blacc

David Guetta sigue sorprendiéndonos con nueva música . Su último tema, que se titula 'Never Be Alone ', viene con la colaboración de MORTEN y Aloe Blacc y un sonido electrónico.

Tras presentar 'Thing For You', su primera colaboración con Martin Solveig, David Guetta sigue conquistando el panorama musical con un nuevo single, 'Never Be Alone' junto con MORTEN y Aloe Blacc.

Con este single, el DJ francés vuelve a la música electrónica, con un sonido muy bailable que seguro que sonará en los mejores festivales de este verano y, evidentemente en Ibiza.

Antes de su lanzamiento oficial en las principales plataformas digitales, David Guetta estrenó 'Never Be Alone' en varios eventos.