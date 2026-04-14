Niall Horan pone fecha a 'Little More Time', el segundo adelanto de su disco
El artista ya ha publicado Dinner Party, el primer single de su disco homónimo que se estrenará el 5 de junio. Además, Niall Horan ha confesado que esta es su "canción favorita del álbum".
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Niall Horan le canta a la conexión en 'Dinner Party', el single homónimo de su próximo álbum
El cuarto álbum de Niall Horan verá la luz el 5 de junio, pero el irlandés está mostrando poco a poco lo que tiene preparado para sus fans.
El primer tema que publicó fue Dinner Party, y ahora le toca a Little More Time, el cual se publicará el 23 de abril.
Sin embargo, no tenemos que desesperarnos por la espera, pues Niall ha publicado un adelanto para saber qué podemos esperar de este tema.
Y es que además Niall ha confesado que este tema es su "canción favorita del álbum" y ya puedes preguardarlo.
Sobre 'Dinner Party'
"Dinner Party es un agradecimiento al pasado y un saludo al presente, que abarca los grandes acontecimientos de la vida y los pequeños momentos intermedios, a veces caóticos, que en realidad los conforman", explica Niall Horan.
Y el artista desarrolla: "Gran parte del álbum explora ese tira y afloja entre enamorarse y sentir pánico por perder a esa persona, y cómo ese riesgo es, en realidad, lo mejor. Hay amor, intimidad, miedo, pérdida, esperanza, sueños... todo ello entrelazado a lo largo del álbum".
El álbum tiene un carácter cinematográfico y orgánico, con canciones que suenan como recuerdos que se van creando poco a poco. Julian Bunetta y John Ryan, colaboradores de Horan desde hace mucho tiempo, han ejercido de productores ejecutivos.
Letra del adelanto de 'Little More Time'
I just wish we had
One more song
Before we're saying goodbye
Just a little more time
Just a little more time
One more drink
Or a bottle of wine
Just a little more time
Just a little more time
Climb in bed
And I'm making your side
Just a little more mine
Just a little more mine
One more song
Before we're saying goodbye
Just a little more time
Just a little more time