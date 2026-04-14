Niall Horan pone fecha a 'Little More Time', el segundo adelanto de su disco

El cuarto álbum de Niall Horan verá la luz el 5 de junio, pero el irlandés está mostrando poco a poco lo que tiene preparado para sus fans.

El primer tema que publicó fue Dinner Party, y ahora le toca a Little More Time, el cual se publicará el 23 de abril.

Sin embargo, no tenemos que desesperarnos por la espera, pues Niall ha publicado un adelanto para saber qué podemos esperar de este tema.

Y es que además Niall ha confesado que este tema es su "canción favorita del álbum" y ya puedes preguardarlo.

Sobre 'Dinner Party'

"Dinner Party es un agradecimiento al pasado y un saludo al presente, que abarca los grandes acontecimientos de la vida y los pequeños momentos intermedios, a veces caóticos, que en realidad los conforman", explica Niall Horan.

Y el artista desarrolla: "Gran parte del álbum explora ese tira y afloja entre enamorarse y sentir pánico por perder a esa persona, y cómo ese riesgo es, en realidad, lo mejor. Hay amor, intimidad, miedo, pérdida, esperanza, sueños... todo ello entrelazado a lo largo del álbum".

El álbum tiene un carácter cinematográfico y orgánico, con canciones que suenan como recuerdos que se van creando poco a poco. Julian Bunetta y John Ryan, colaboradores de Horan desde hace mucho tiempo, han ejercido de productores ejecutivos.

Letra del adelanto de 'Little More Time'

I just wish we had

One more song

Before we're saying goodbye

Just a little more time

Just a little more time

One more drink

Or a bottle of wine

Just a little more time

Just a little more time

Climb in bed

And I'm making your side

Just a little more mine

Just a little more mine

One more song

Before we're saying goodbye

Just a little more time

Just a little more time