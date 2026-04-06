Niall Horan se sincera sobre One Direction: "Sabíamos que se acercaba el final"

Niall Horan está en uno de los mejores momentos de su carrera, con su gira Dinner Party Live On Tour anunciada y su disco Dinner Party que llegarán este 2026.

Es por ello que el exmiembro de One Direction está siendo entrevistado por varios medios de comunicación, como recientemente en The Tommy Tiernan Show, para la televisión irlandesa.

En el programa, Niall Horan se ha abierto sobre cuestiones como su paso por la banda, su estado actual como artista y cómo le afectó la muerte de Liam Payne.

El fin anunciado de One Direction

"Estaba viviendo la mejor época de mi vida", ha declarado el cantante sobre la época en la que fue uno de los integrantes de One Direction.

"Recuerdo sentirme triste porque se había acabado, simplemente porque lo habíamos pasado genial. Viajando por el mundo, tocando para un promedio de 65.000 personas cada noche en todos los rincones del planeta. Me encantaba", comentó.

Sin embargo, Niall ha confesado que la muerte de la banda llegó a un punto que era inevitable: "Sabíamos que se acercaba el final con un año de antelación. Obviamente, hay que planificar, ¿no? No íbamos a grabar otro disco. No íbamos a hacer otra gira. Pero la cosa seguía, no iba a parar".

Como ya sabemos, siguieron en la música, pero ahora ya en solitario.

El shock de la muerte de Liam Payne

Como ha contado Niall en la entrevista, estuvo con Liam unas semanas antes de que falleciera. Concretamente, estuvieron tomando un café en Argentina, pues coincidieron cuando Niall Horan pasaba con su gira por Buenos Aires.

"Yo sabía que había tenido un par de problemas, pero no lo sabía porque no estaba cerca de él como lo estaba en años anteriores, todo el tiempo", confesó con marcado pesar.

Además, reconoce que, a pesar de saber los malos momentos por los que su amigo estaba pasando, no fue consciente de la gravedad: "No me di cuenta hasta qué punto. Sabía algunas cosas, pero no era consciente de la profundidad".