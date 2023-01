Nick Carter estrena 'Hurts to love you', la emotiva canción homenaje a su hermano Aaron Carter

Así suena 'Hurts to love you', la emotiva canción homenaje de Nick Carter a su hermano Aaron Carter // YouTube

¡Por fin! Nick Carter ha estrenado la canción Hurts to love you , el tema que ha dedicado a su hermano Aaron, recientemente fallecido. El videoclip incluye muchas imágenes de ellos de pequeños.

Llevaba varios días circulando la noticia de que Nick Carter estaba ultimando los detalles de una canción homenaje que iba a lanzar en honor de Aaron, su hermano recientemente fallecido. Sus fans ya no tienen que esperar más: Hurts to love you ya se encuentra disponible.

Junto a la canción, el artista también ha estrenado un emotivo videoclip en el que se incluyen imágenes de los dos hermanos Carter cuando eran pequeños jugando.

Además, ha añadido un pequeño texto en el que habla de sus sentimientos hacia Aaron: "Todos tenemos a alguien en nuestras vidas que no importa lo que haga y lo mucho que duela, todavía lo amas. Así que lo resolví de la mejor manera que sé. En mis 30 años de carrera, este es mi récord más personal hasta la fecha. Una historia de amor incondicional y desamor".

Letra completa de 'Hurts to love you' de Nick Carter

Felt like we've been through some wars together

Nobody else can understand

Weeks and many nightmares to remember

But that was real life back then

Always hoped your tomorrow

Would be better than the days before

I hoped you'd find your road to follow

To a place you were happy in this world

Cause it hurts to love you but I love you still

Miss you with all my heart, you know I'll always will

And always prayed for peace somehow your soul could feel

You know it hurts to love you but I love you still

Woo, hoo-oh

Hurts to love you

It's hard to let go of the anger

I know for me it took some time

Sometimes the darkness lasts forever

Feels like the light won't ever shine

Always hoped your tomorrows

Would be better than the days before

I hoped you'd find your road to follow

To a place you were happy in this world

Cause it hurts to love you but I love you still

Miss you with all my heart, you know I'll always will

And always prayed for peace somehow your soul could feel

You know it hurts to love you but I love you still

Cause it hurts to love you but I love you still

Miss you with all my heart, you know I'll always will

And always prayed for peace somehow your soul could feel

You know it hurts to love you but I love you still

Ooh, whoa

Hurts to love you

Oh-oh, oh

Hurts to love you