Nick Jonas y Robin Schulz se unen en 'Right Now'

Tras presentar Right Now , Nick Jonas y Robin Schulz lanzan el videoclip de esta colaboración.

Nick Jonas y Robin Schulz presentan 'Right Now' / Youtube

Nick Jonas y Robin Schulz se han unido y han fusionado sus estilos en el tema Right Now, que estrenaron a finales del mes de agosto.

Tras el lanzamiento, los artistas han presentado el videoclip del tema, protagonizado por Nick Jonas, que se convierte en una pantalla donde se proyecta vídeo mapping, es decir, imágenes y animaciones en su rostro.

Right Now fue compuesta por Andrew McMahon in the Wilderness, Junkx, la violinista Lindsey Stirling, Nick Jonas, Peter Hanna, Robin Schulz, Skylar Grey, Steven Mac y Taylor Bird.