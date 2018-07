Nicki Minaj habla de su enfado con Miley Cyrus en el remix de 'Down in the DM'

Nicki Minaj ha rescatado su pelea con Miley Cyrus en los últimos MTV Video Music Awards 2015 donde llamó directamente 'zorra' a la intérprete de Wrecking Ball . Cinco meses después habla del tema en el remix de 'Down in the DM' del rapero Yo Gotti.

"Volvamos con esta zorra que tenía mucho que decir a la prensa el otro día: Miley, ¿cómo te va todo?", le decía Nicki Minaj a Miley Cyrus sobre el escenario de los últimos MTV Video Music Awards. La cara de la rapera cambiaba completamente tras agradecer el premio al Mejor Vídeo de Hip Hop por su famoso Anaconda para dedicarle una de sus peores miradas a la presentadora de la gala.

Todo vino por unas declaraciones de Miley Cyrus para The New York Times en la que explicaba que no le gustó la reacción de Nicki Minaj cuando se hicieron publicas las nominaciones de los MTV VMAs en las que afirmaba que Nicki no era precisamente una persona muy amable.

Ahora, cinco meses después, Nicki reaviva el tema mencionando directamente a Miley en el remix de la canción 'Down in the DM' del rapero Yo Gotti.

