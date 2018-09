Nicki Minaj lanza el vídeo de 'Barbie Dreams', lleno de color y marionetas

¡Es un buen día para los que quieran formar parte del equipo Barbs! Nicki Minaj acaba de lanzar el videoclip de su tema 'Barbie Dreams', que forma parte de su último disco 'Queen', que salió a la venta el pasado mes de agosto.

Al más puro estilo Barrio Sésamo, Nicki Minaj ha reclutado a un grupo de marionetas para que bailen con ella en el vídeo de 'Barbie Dreams', donde los colores chillones y fluorescentes cobran total protagonismo. Minaj luce tantos looks y pelucas que es imposible llevar la cuenta. Solo ella puede ser así de extravagante.

En 'Barbie Dreams' Minaj nombra a un montón de raperos, incluyendo a Drake, DJ Khaled, Lil Uzi Vert, 50 Cent y su ex novio Meek Mill, así como el atleta Odell Beckham Jr. Cuando la canción se estrenó, Minaj aseguró que "todo el mundo dice que la canción es irrespetuosa, y por eso me gusta".

Este vídeo llega, casualidades de la vida, en medio de una batalla de acusaciones entre la misma Nicki Minaj y la también rapera Cardi B. Ambas artistas protagonizaron este sábado un tenso rifirrafe en la fiesta de la revista Harpers Bazaar durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Nicki Minaj acusó a Cardi de "estar de fiesta en vez de cuidar de su hija", y la intérprete de Bodak Yellow no pudo reprimir su ira. Se quitó uno de sus zapatos y se lo lanzó a Minaj. Como resultado de la trifulca, Cardi B terminó con un hinchazón en el ojo por parte de uno de los guardaespaldas que se convirtió en Trending Topic en pocos minutos.

A la mañana siguiente, Cardi B publicó un mensaje en las redes sociales dirigido a su archienemiga. "Has amenazado a otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarás de trabajar con ellos. He trabajado muy duro y llegado muy lejos para que alguien venga a joder mi éxito". Por su parte, Nicki Minaj aseguró en su progama de radio de Apple que "la otra noche fui parte de algo tan humillante... Son todo mentiras. Yo nunca hablaría sobre el hijo de nadie ni sobre su crianza. No me importa en absoluto".

