Nil Moliner comparte cómo suenan las 10 canciones de su disco 'NEXO'

El 22 de mayo llega NEXO, el cuarto álbum de estudio de Nil Moliner o, como él lo llama, el disco de su vida.

El artista catalán espera con ansia el lanzamiento y, para calentar motores, ha publicado en sus redes el tracklist del álbum junto a un adelanto de cada canción.

El intérprete confiesa que ya no aguanta más y quiere compartir con sus fans el resultado de este trabajo tan personal en el que ha invertido dos años. Son 10 canciones de las que ya hemos podido escuchar cinco y la próxima llegará muy pronto. El 10 de abril llegará NEXO 05. Ya no estoy triste, su colaboración con DOLLAR SELMOUNI

El tracklist completo de NEXO

NEXO 02. Nuestro Jardín

NEXO 03. Vive lento y ama bien

NEXO 04. Tu cuerpo en braille

NEXO 05. Ya no estoy triste

NEXO 06. Te escribiré

NEXO 07. Tenerte cerca

NEXO 08. Ha pasado algo