Nil Moliner comparte cómo suenan las 10 canciones de su disco 'NEXO'
Nil Moliner cuenta los días para el lanzamiento de NEXO. Su nuevo álbum llega el 22 de mayo y para calentar motores ha decidido compartir un adelanto de las 10 canciones que componen el tracklist. Escucha cómo suenan mientras esperamos a Ya no estoy triste, su siguiente lanzamiento que verá la luz el 10 de abril.
El 22 de mayo llega NEXO, el cuarto álbum de estudio de Nil Moliner o, como él lo llama, el disco de su vida.
El artista catalán espera con ansia el lanzamiento y, para calentar motores, ha publicado en sus redes el tracklist del álbum junto a un adelanto de cada canción.
El intérprete confiesa que ya no aguanta más y quiere compartir con sus fans el resultado de este trabajo tan personal en el que ha invertido dos años. Son 10 canciones de las que ya hemos podido escuchar cinco y la próxima llegará muy pronto. El 10 de abril llegará NEXO 05. Ya no estoy triste, su colaboración con DOLLAR SELMOUNI
El tracklist completo de NEXO
- NEXO 02. Nuestro Jardín
- NEXO 03. Vive lento y ama bien
- NEXO 04. Tu cuerpo en braille
- NEXO 05. Ya no estoy triste
- NEXO 06. Te escribiré
- NEXO 07. Tenerte cerca
- NEXO 08. Ha pasado algo
- NEXO 10. Bona nit