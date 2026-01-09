Nil Moliner revoluciona a sus fans al anunciar el estreno definitivo de 'Me acuerdo de ti'
Nil Moliner anuncia el estreno de Me acuerdo de ti, canción que verá la luz muy pronto después de haberla cantado de manera inédita por primera vez en el Movistar Arena de Madrid.
Nil Moliner desborda buen rollo con una gran orquesta en el Movistar Arena de Madrid
La era NEXO no para de coger fuerza para Nil Moliner y sus fans, y para empezar bien este 2026 el artista anuncia el estreno de una nueva canción de su próximo disco.
Se trata de Me acuerdo de ti, un tema que tras ser anunciado en un primer momento como uno de los primeros singles, el catalán acabó por decantarse por otra canción en su lugar. Pero ahora apuesta por esta canción, que es la primera pista del tracklist de su próximo proyecto.
Con un vídeo en el que Moliner canta a pleno pulmón su nueva canción desde una furgoneta, el cantante ha anunciado que será el 30 de enero cuando todos podrán escuchar Me acuerdo de ti.
'Me acuerdo de ti', estrenada en directo
Sin embargo, cabe recordar que el intérprete de Hijos de la tierra presentó esta nueva canción en directo en su concierto en el Movistar Arena de Madrid, de manera inédita. Y los espectadores de esta cita tan especial a finales de 2025 la corearon a lo grande.
Me acuerdo de ti se une a los otros singles de NEXO, las ya exitosas Tu cuerpo en Braille, Álex y Ha pasado algo.