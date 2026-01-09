Nil Moliner revoluciona a sus fans al anunciar el estreno definitivo de 'Me acuerdo de ti'

La era NEXO no para de coger fuerza para Nil Moliner y sus fans, y para empezar bien este 2026 el artista anuncia el estreno de una nueva canción de su próximo disco.

Se trata de Me acuerdo de ti, un tema que tras ser anunciado en un primer momento como uno de los primeros singles, el catalán acabó por decantarse por otra canción en su lugar. Pero ahora apuesta por esta canción, que es la primera pista del tracklist de su próximo proyecto.

Con un vídeo en el que Moliner canta a pleno pulmón su nueva canción desde una furgoneta, el cantante ha anunciado que será el 30 de enero cuando todos podrán escuchar Me acuerdo de ti.

'Me acuerdo de ti', estrenada en directo

Sin embargo, cabe recordar que el intérprete de Hijos de la tierra presentó esta nueva canción en directo en su concierto en el Movistar Arena de Madrid, de manera inédita. Y los espectadores de esta cita tan especial a finales de 2025 la corearon a lo grande.

Me acuerdo de ti se une a los otros singles de NEXO, las ya exitosas Tu cuerpo en Braille, Álex y Ha pasado algo.