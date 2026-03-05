Eva Soriano se queja de estar ya en temporada de alergia: "¡No puedo más! Escucho Mario Marzo y estornudo"

Para los oyentes de Cuerpos especiales es de sobra conocido que Eva Soriano es alérgica. Muy alérgica.

Cada año, al llegar la primavera, la presentadora del morning de Europa FM sufre los efectos del polen suspendido en el aire. Lo normal es que ocurra ya entrado abril pero este 2026 tenía un as escondido en la manga y, con el tiempo primaveral que hemos vivido en las últimas semanas de febrero, la temporada de alergia se ha adelantado.

"No puede ser que estemos viviendo a 5 de marzo, la alergia primaveral que deberíamos estar viviendo a finales de abril", se ha quedado en su sección de Eva le grita a una nube. "Cada año se va acercando más [la temporada de alergia]. Vamos a tener alergia tomándonos las uvas", ha dicho imaginándose una concatenación de campanadas y estornudos.

Siendo exagerados, la presentadora asegura que "el principal problema que estamos viviendo con el cambio climáticos es las alergias". "Bueno, quizás es el segundo, porque luego está lo de los osos polares... ", ha señalado harta de esta situación.

"El amor no está en el aire, lo que está en el aire es el polen"

"¡No se puede! ¡Estamos cansados! Tengo tanta alergia que si escucho Mario Marzo estornudo. No puedo más. Estoy mala", ha continuado asegurando que lleva días vistiendo de color rojo para que le vaya a juego con los ojos.

Eva Soriano no puede pisar un parque y el plan de ir a la pradera se le antoja como letal. "¿Qué quieres? ¿Que me muera en directo?", ha dicho que para luego apuntar otro plan letal: "A mí me mandas flores a casa y es como mandarme un sobre de Antrax".

Y, como ella, están muchos, el problema es que confunden los síntomas (falta de aire, brillo en los ojos..) con amor. "¡No te has enamorado! ¡Es alergia! El amor no está en el aire, lo que está en el aire es el polen", ha dicho la presentadora que reconoce que "las flores son la relación más tóxica" que ha tenido en la vida.

Lo mejor (o peor) es que no está sola. Hay muchos oyentes que están como ella. "Lo estamos pasando todos muy regu", ha dicho al final antes de mandar un último mensaje de ánimo a esos oyentes. "Piensa que cada vez hay más gente que está como tú. Mal de muchos, consuelo de tantos".