'Una Noche Sin Pensar': letra y videoclip del última canción de Sebastián Yatra, cuya portada dibujó la mejor amiga de Aitana

Con una ilustración muy especial y un videoclip protagonizado por una de las grandes promesas del cine y la ficción española. Sebastián Yatra estrenó el tema hace un mes y desde entonces no deja de sonar en cada esquina.

El videoclip, protagonizado por la actriz Milena Smith

El colombiano cuenta con una de las actrices revelación para el vídeo de Una Noche Sin pensar, una joven que con solo 26 años ya es chica Almodóvar.

Nació en Elche en 1996 y a los 17 años decidió dejar el instituto para mudarse a Murcia en busca de un cambio, una "hostia" en el caminito que le había planteado la vida: "No tenía ni idea de cuál era mi vocación, pero tampoco deseaba estar en la recepción de un hotel el resto de mi vida", aseguraba para La Razón.

El estreno de Madres Paralelas supuso un salto más en la corta pero exitosa carrera de Milena Smit. Su papel en la película del director manchego, compartiendo pantalla con Penélope Cruz, supuso "una de las cosas más fuertes" que ha podido experimentar en su vida.

Trabajar con Pedro Almodóvar es una experiencia de la que pocos actores pueden presumir pero para Milena ha supuesto todo un aprendizaje. "Yo me sentía una esponja absorbiendo toda la sabiduría, el entusiasmo y la pasión que pone este hombre en lo que hace, con el amor, la dedicación y el compromiso con el que cuida todas sus historias y sus personajes", comentaba en la misma entrevista.

Junto a Sebastián Yatra se deja llevar ahora a la luz de la luna para el videoclip de Una Noche Sin Pensar, que recrea la aventura de dos amantes que no pueden olvidar el recuerdo de una noche que marcó sus vidas para siempre.

La portada de 'Una Noche sin Pensar', dibujada por una íntima amiga de Aitana

Un frame de la pareja durante el rodaje del videoclip fue el elegido como boceto de portada oficial del single.

Se trata de una imagen en la que vemos al colombiano abrazar a Milena Smith por la espalda, un posado al desnudo que retrata la complicidad de dos amantes que se dejan llevar bajo la luz de la luna.

La artista Marta de la Fuente le da dado una nueva vida a esta escena pasándola al lienzo.

Ha sido la encargada de retratar ese sensual abrazo en una ilutración que se ha convertido en la imagen oficial de la carátula de la canción.

Yatra no ha dudado en darle las gracias a la artista a través de las redes sociales, donde asegura que es su "portada favorita". "Gracias Marta de la Fuente por darle vida con tu arte a Una Noche Sin Pensar… Milena Smith has sido la mejor compañera en este video que no veo la hora de que todos vean. Arrancó mi 2023 con nueva música por fin", escribió el colombiano junto a una imagen de la obra ya finalizada.

Marta de la Fuente también utilizó sus redes para mostrar su agradecimiento y admiración al artista.

"Miles o millones de gracias Sebastián Yatra por contar conmigo y apostar por mi trabajo. Me ilusiona muchísimo que alguien con tanto talento y alcance confíe en una artista pequeñita como yo. Le he puesto mucho amor y ha sido un placer pintaros a ti y a Milena Smith. Mi eterna admiración para ambos", escribió junto a una foto suya en la que Yatra no dudó en comentar: "Gracias Martita!!! Eres increíble, que nota que más gente pueda ir conociendo tu trabajo".

Lo más curioso de esta unión es que Marta de la Fuente forma parte del círculo más íntimo de Aitana.

En redes sociales existen numerosas fotos juntas: de vacaciones, comiendo, pasando el rato con más amigas... Y que Aitana y Sebastián Yatra tienen una relación de lo más especial tampoco es ningún secreto.

Por eso mismo a algunos les ha llamado poderosamente la atención que sea esta ilustradora la encargada de pintar la última portada de Yatra, que podría haber querido colaborar con ella para ayudarla a impulsar su carrera como creadora y artista.

El confinamiento la animó a compartir sus obras

Al margen de las teorías de los fans, lo de Marta de la Fuente con el arte es una pasión que le viene de familia. Su madre fue quien la enseñó a pintar óleos y durante el confinamiento se lanzó a compartirlos en sus redes sociales. Su padre también tuvo que ver en su inmersión en los colores y texturas. Estudió Bellas Artes aunque se dedica a la arquitectura.

Todavía le da un poco de pudor definirse como "artista" porque es algo que lleva haciendo toda la vida. Así se lo explicó a Abril Phillips en una entrevista con La Vanguardia hace unos meses, donde contó que los vecinos del pueblo vallisoletano donde se crió empezaron a hacerle sus primeros encargos con solo 13 años.

"Desde pequeña pintaba por todos lados. En el colegio dibujar me ayudaba a prestar atención. El arte siempre estuvo en mi casa. En mi familia, mi abuela incluida, siempre hubo mucha afición, pero como un hobby", contaba la joven, de 31 años.

Letra de 'Una Noche Sin Pensar'

Se ve que tú

Aún me amás

Yo nunca digo nada

Aunque te extraño y lo sabes

Porque cuando rompimos

Nos rompimos en partes

Unas las tienes tú

Y otras las tengo yo

Te las puedo devolver

Pero nos toca pasar

Una noche sin pensar para tomar

Y perdonarnos desnudos en el mar

Solo una noche más para coger

Las piezas de tu corazón y hacerte ver

Lo que éramos tú y yo

No lo tiene nadie más

Aunque en la vida real

Te tenga que olvidar

En mis fantasías, tú

Siempre tendrás tu lugar

Me cambia el ánimo, es automático

Cuando me entero que tu corazón va rápido

Buscando en otro lao lo que teníamos

Dijimos "Te amo", pero ni nos conocíamos

Y ese fue el error, el primer amor nunca lo frenas

Y nunca lo olvidas porque te encanta cómo suena

Me puedes bloquear, me puedes odiar

Y buscar mis besos en alguien más

O también podemos pasar

Una noche sin pensar para tomar

Y perdonarnos desnudos en el mar

Solo una noche más para coger

Las piezas de tu corazón y hacerte ver

Lo que éramos tú y yo

No lo tiene nadie más

Aunque en la vida real

Te tenga que olvidar

En mis fantasías, tú

Siempre tendrás tu lugar

Una noche sin pensar (sin pensar)

Para tomar (para tomar)

Y perdonarnos desnudos en el mar

Solo una noche más para coger

Las piezas de tu corazón y hacerte ver

Lo que éramos tú y yo

No lo tiene nadie más

Aunque en la vida real

Te tenga que olvidar

En mis fantasías, tú

Siempre tendrás tu lugar