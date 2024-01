Nueve curiosidades del histórico Concierto en la azotea de The Beatles: el último show de la banda cumple 55 años

El 30 de enero de 1969 se vivió un momento histórico, aunque, como casi todos los acontecimientos épicos que marcan la historia, se identifican como únicos, memorables o trascendentes años después, con algo de perspectiva temporal. Aquel día de invierno, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se subieron a la azotea del edificio de su discográfica Apple Records y dieron su último concierto. El último show de The Beatles, la banda británica que cambió la música para siempre.

La inesperada actuación era el clímax de Get Back, el proyecto que nacía con el objetivo de volver a unir a los integrantes de una banda que cada vez se veían más distanciados por las diferencias (empresariales y personales) existentes entre ellos. Una vuelta al origen rockero que dio lugar a su último disco, Let It Be y a un documental de los chicos de Liverpool ensayando y grabando el trabajo "honesto". La experiencia llevó al grupo al punto de la desintegración, y el concierto en la azotea fue el final de película que buscaban.

Una actuación que no solo fue su último show en vivo: fue el final de la historia del grupo, que se separó un año después, y una de las referencias de la cultura más importante del siglo XX.

The Beatles - Don't Let Me Down

1. Un antiguo anfiteatro, un crucero o el desierto: los otros escenarios que se barajaron para su último show

Sabían que los ánimos del grupo pasaban una crisis que amenazaba con romper definitivamente el proyecto musical. Por eso, 15 meses antes de separarse definitivamente, The Beatles planeó un concierto épico que les distinguiera de todo lo anterior y les brindara la oportunidad de ponerle la guinda al pastel.

Las ideas sobre dónde realizar el concierto culminante de su nueva película pasaron por lugares más comunes para dar un show, como el teatro Palladium o el recinto Roundhouse en Londres, pero la mayoría de ocurrencias eran bastante descabelladas.

El desierto del Sahara, las pirámides de Giza, el transatlántico QE2, un anfiteatro romano de 2.000 años de antigüedad en Túnez o incluso en un hospital fueron algunas de las propuestas de los músicos. "Los Beatles querían empezar a tocar cuando saliera el sol", explicó el director Michael Lindsay-Hogg, "y que varias multitudes se acercaran a ellos durante todo el día", recoge el medio especializado en la banda Beatles Game.

Ninguna de las locas ideas prosperó y la terraza de su sello discográfico fue finalmente el lugar elegido para despedirse del mundo por todo lo alto.

2. La banda Jefferson Airplane tocó en un techo en Nueva York semanas antes

A pesar de lo novedoso que fue el acto de la banda, la realidad es que los chicos de Jefferson Airplane, el grupo estadounidense de rock de San Francisco pionero del movimiento psicodélico influenciado por el LSD, se había subido semanas antes a la azotea del Schuyler Hotel, en el centro de Nueva York, el 7 de diciembre de 1968.

Al grito de "¡Hola, Nueva York! ¡Despierten, cabrones! ¡Música gratis! ¡Bonitas canciones! ¡Amor libre!", la banda dio un concierto carente de permisos que hizo que el show terminara tras versionar The House at Pooneil Corners. Solo una canción después del comienzo, la policía de la ciudad amenazó con detenerlos por el ruido ocasionado.

Jefferson Airplane - House at Pooneil Corners - Manhattan Rooftop Concert

3. John Lennon y Ringo Starr usaron los abrigos de sus mujeres

Con el frío recorriendo los cuerpos de los músicos a solo 7 grados, ("mis manos están demasiado frías para tocar los acordes", decía entonces Lennon entre canción y canción), y el viento azotando el punto más alto de la sede de Apple Corps, los de Liverpool encontraron problemas para hacer sonar su rock and roll.

Como solución, Lennon tomó prestado el abrigo de piel de Yoko Ono y Starr se vistió con el impermeable rojo de su esposa Maureen Starkey. Para protegerlos del frío, el productos Ken Mansfield también sostenía un flujo constante de cigarrillos encendidos para que Harrison pudiera calentar sus manos.

4. Los micrófonos estaban envueltos en ropa interior femenina

El frío no solo dificultó la actuación de los Beatles, sino que también supuso un problema para la grabación del sonido. Los micrófonos de estudio que grababan la batería y los amplificadores de guitarra eran demasiado delicados para lidiar con las ráfagas de aire y el ingeniero de sonido y productor musical Alan Parsons tuvo que inventarse la forma de minimizar el ruido del viento.

La mañana de aquel 30 de enero se hizo con tres pares de medias de mujer en unos grandes almacenes, donde llegaron a pensar que era un atracador.

5. Iban a contratar un helicóptero para grabar tomas panorámicas

El temporal seguía ocasionando ligeros daños al plan inicial del concierto. En esta ocasión, en un aspecto que no tenía solución con más capas de abrigo o medias de mujer.

Los de Liverpool tenían pensado grabar tomas panorámicas de los edificios del West End, pero la niebla obligó a cancelar por cuestiones de seguridad el costoso plano, que se iba a tomar desde un helicóptero, y otra escena pensada desde otra de las azoteas colindantes a la de Apple Records.

Pese a todo ello, la novedosa grabación en directo les hizo merecedores del Óscar el siguiente año por su película Let It Be (1970), por mejor banda sonora original.

6. El concierto iba a ser más largo, pero la policía lo interrumpió

El último e icónico espectáculo de la legendaria banda duró unos 43 minutos, pero la banda tenía pensado un concierto más largo. No fue posible; la policía irrumpió en la azotea de Apple Recprds, algo que, por otra parte, estaba en los planes de los Beatles, que querían actuar en un lugar con unas características concretas: "donde no se nos permite hacerlo... como si debiéramos traspasar, entrar, instalar y luego te trasladan... Te expulsan por la fuerza, todavía intentas tocar tus números y la policía te levanta", describió a principios de aquel enero el propio McCartney, recoge el documental Get Back.

Las fuerzas de seguridad interrumpieron el show justo en el momento en que la banda comenzaba la segunda toma de Don't Let Me Down. Durante la versión final de Get Back, McCartney improvisó la letra para reflejar la situación: "Has estado tocando en los tejados otra vez, y eso no es bueno, porque sabes que a tu mamá no le gusta eso... se enoja... ¡te va a hacer arrestar!".

7. Las chuletas de John Lennon para recordar las letras de las canciones

Paul McCartney ha confesado que recuerda ver cómo Lennon improvisaba su propia letra de Come Go With Me de Dell Vikings cuando se conocieron en 1957.

La banda quería hacer las cosas bien y conocía el problema del cantante para recordar las canciones, así que hicieron que uno de los ayudantes del sello se colocara fuera de cámara para sostener carteles con algunas de las letras y evitar confusiones. Sin embargo, Lennon se equivocó durante Don't Let Me Down.

8. El edificio de la azotea del concierto es hoy una tienda de ropa

El número 3 de Savile Row fue el lugar en el que se instaló Apple Records en1968. La banda construyó en el sótano del edificio su estudio. Tras el histórico concierto, la propiedad cambió de manos varias veces a lo largo del tiempo, hasta que la marca de ropa Abercrombie & Fitch lo adquirió en 2012 para colocar allí una tienda para ropa infantil.

Este drástico cambio ha levantado revuelo entre los londinenses, historiadores y fans del grupo.

9. Los Simpsons, Lego o la I.A, tres de las representaciones más fieles del concierto en la azotea de los Beatles

El último concierto de los Beatles es historia, un icono de la música digno de ser representado en cualquier esfera de la cultura, un acto que vivirá en el recuerdo de las generaciones. Su adaptación en la mítica serie de animación Los Simpsons, el traslado a Lego de la estampa del concierto de los de Liverpool en el rooftop londinense o la versión de la inteligencia artificial de cómo sería el mítico show en la actualidad son algunos guiños más que refuerzan un acontecimiento que sucedió hace más de 50 años pero que seguirá siempre vivo en nuestra memoria.

"Me gustaría decir gracias en nombre del grupo, y espero que hayamos superado la audición", dijo un irónico John Lennon para despedir el improvisado concierto. Una pregunta a la que hace tiempo que tenemos una clara respuesta.

👉 Lee aquí todos los Remember de Europa FM