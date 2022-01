¿Por qué el 16 de enero se celebra el Día Internacional de The Beatles?

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cambiaron el rumbo de la música para siempre. De hecho, casi sesenta años después del lanzamiento de su primera canción — Love Me Do llegó al mercado el 5 de octubre de 1962—, la banda de Liverpool sigue levantando pasiones y llenando con sus melodías muchos hogares en todo el mundo. No hay duda de que el cuarteto todas las fronteras posibles, llegando a superar en ventas a The Rolling Stones.

El grupo vendió más de 600 millones de discos en todo el mundo alcanzó el más alto grado de fama y éxito, consiguiendo tener el mundo a sus pies. De hecho, a pesar de su disolución en 1970, su legado perdura y ha ido pasando de generación en generación. Sus fans escuchan su música y al llegar el el 16 de enero celebran el Día Internacional de Los Beatles. Pero ¿por qué? ¿qué tiene este día de especial?

16 de enero: Día Internacional de The Beatles

Para entender por qué cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de The Beatles, es necesario retroceder en el tiempo y viajar hasta el 16 de enero de 1957. Nos encontramos en el 10 de Mathew Street en Liverpool. Ese día y en esa dirección abrió sus puertas por primera vez el Cavern Club, uno de los lugares más frecuentados por los jóvenes de aquella época.

En ese mismo club, el 9 de febrero de 1961, debutaron los de Liverpool y en ese mismo lugar, nueve meses después de su debut, los descubrió Brian Epstein, un hombre de negocios que les propuso representarles tras quedar impactado por su actuación. Un cliente de su tienda musical lo había puesto en alerta del talento de los cuatro jóvenes, que en aquel momento tenían entre 20 y 22 años y no se podían ni imaginar lo lejos que llegarían. Epstein sí lo vio claro y rápidamente se convirtió en el representante del grupo, convirtiéndose en “el quinto Beatle”.

A lo largo de dos años, la banda actuó 292 veces en el local hasta alcanzar mucha popularidad. Entonces, con un contrato de la discográfica EMI entre sus manos, en 1963 tocaron por última vez en esta emblemática sala de encuentro juvenil. Tras ese último concierto (el del vídeo es de 1962), el Cavern Club continuó apostando por nuevos talentos y grupos como The Rolling Stones, The Who, Queen y artistas en solitario como Elton John.

El día que se eligió el día The Beatles

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 2013 el 16 de enero como Día Internacional de The Beatles debido a que dos de sus temas Love Me Do, y P.S.I. Love You forman parte del dominio público a nivel europeo. Además, las Naciones Unidas dedican esta fecha como homenaje a la increíble trayectoria de los ‘fab four’ de Liverpool, así como su influencia en las generaciones posteriores.

El 'big bang' del rock: otras fechas del calendario para The Beatles

Algunos seguidores del fenómeno The Beatles, especialmente los británicos, afirman que el verdadero Día Internacional de la agrupación es el 6 de julio, porque fue la fecha oficial en la que se conocieron Lennon y McCartney, fundadores de la banda.

En el destino estaba escrito que el camino entre ambos virtuosos de la música se cruzase. ¿El factor que los unió? Por supuesto, la música. Ese mismo 1957, un John Lennon de apenas 16 años formaba parte de la banda The Quarrymen, que el 6 de julio participó en una actividad escolar que tuvo lugar en la Iglesia de St Peter, en Woolton, Liverpool.

Un amigo de Lennon, Ivy Vaughan, asistió al evento en compañía de un joven de 15 años amante de la música, Paul McCartney. Tras el concierto, comenzaron las presentaciones de amigos y, como forma de romper el hielo, McCartney se sentó junto al piano de la Iglesia y tocó Whole lot of shakin, clásico de Jerry Lee Lewis.

Tras una larga conversación, los integrantes de The Quarrymen, invitaron a McCartney a formar parte de la agrupación. Dos años después, John Lennon y Paul McCartney, junto a George Harrison y Ringo Starr, crearon The Beatles, y lo demás es historia.

Cabe destacar que otros seguidores consideran el 10 de julio como el Día Internacional de The Beatles, porque ese mismo día en el año 1964, la banda volvió a Liverpool tras su exitosa gira por Estados Unidos, con el objetivo de grabar la premiere de su película A Hard Day's Night.